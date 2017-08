Lombikprogram: Veres András egy jó szándékú törvény miatt aggódik

„Magam is vallásos ember vagyok, református papi családból származom. A katolikus egyház tanítása és elvei azonban a nőkkel kapcsolatban, legyen szó akár a fogamzásgátlásról, az abortuszról, a házasság előtti szexről vagy a lombikbébiprogramról, rendkívül dogmatikusak. A katolikus nők nyolcvan százaléka valószínűleg ezeket a szigorú szabályokat nem is veszi figyelembe, nemhogy mások” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kaáli Géza, a Kaáli Intézet alapító-igazgatója azzal kapcsolatban, hogy Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke augusztus 20-i beszédében keményen bírálta a lombikbébiprogramot. Kaáli Géza hozzátette, hosszú pályafutása alatt még nem találkozott olyan katolikus meddő párral, amely vallási okból aggályosnak tekintette volna a beavatkozást.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kitért arra is, bár korábban a sajtó arról írt, hogy egy kormányhatározat szerint kétszer annyi, hatezer helyett 12 ezer lombikbébi-kezelést támogat majd az egészségbiztosító, a kérdésben hónapok óta nincs előrelépés.

Mint ismeretes, még júniusban írta a Hvg.hu, hogy döntött a kormány a lombikprogram állami támogatásának kiterjesztéséről. Akkor a hírekben az állt, hogy az állami programban részt vevők gyógyszertámogatása a jelenlegi 70 százalékról 90-re emelkedik, vagyis amíg az érintettek eddig a készítmények árának 30 százalékát fizették, a jövőben ennek csak harmadát, tíz százalékát kell állniuk. Így az átlag 250-300 ezer forintos gyógyszerköltség helyett a jövőben 80-100 ezret kellene fizetni a programhoz kapcsolódó készítményekért. Emellett beszéltek arról is, hogy egy sikeres, államilag támogatott lombikprogram után a jövőben a második gyermek esetén is az állam kiegészíti a program költségeit, ez jelenleg nincs így. Egyelőre arról sem tudni biztosat, hogy mi lesz a magánintézményekkel. Felmerült ugyanis, hogy a plusz hatezer támogatott lombikos kezelést kizárólag állami intézmények végezhetnék el, de arról is szó volt, hogy az egészségbiztosítási szerződéssel működő magánszolgáltatóknál továbbra is igénybe lehet majd venni.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A meddőségkezelés egyébként egyre fontosabb szerepet játszik a világ fejlett országaiban. Van, ahol ennek tudható be a szülések 8-10 százaléka. Ez az arány hazánkban mégis kevesebb mint öt százalék. Kaáli Géza korábban már több alkalommal is felhívta a figyelmet arra, hogy több mint két éve Zombor Gábor akkori egészségügyért felelős államtitkár jelentette be, duplájára emelik az államilag támogatott lombikbébi-kezelések számát. Ha akkor ez megtörtént volna – érvelt Kaáli Géza –, abban az esetben a kormányzati számítások szerint Magyarországon ma 3500 lombikbébivel több élne.

A helyzet azonban nem változott, és a gyermekre vágyó meddő párok továbbra sem értik, hogy egy számukra életbevágóan fontos kormányhatározat hogyan veszhet el a kivitelezésért felelős szakpolitika bürokratikus útvesztőiben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.22.