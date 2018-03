Lopás miatt felfüggesztik egy kamupárti jelölt mentelmi jogát

Felfüggesztette Lendvai Bátor Zsolt (Tenni Akarás Mozgalom) képviselőjelölt mentelmi jogát pénteki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A beszámoló szerint Lendvai Bátor Zsoltot Hajdú-Bihar megye 3-as választókerületében vették nyilvántartásba képviselőjelöltként az április 8-ai országgyűlési választásra.

Az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezései szerint a képviselőjelöltet is megilleti a mentelmi jog.

Lendvai Bátor Zsolt mentelmi jogának felfüggesztését a Nyíregyházi Járásbíróság kezdeményezte, mert a jelölt ellen lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárás van folyamatban, amelyet a képviselő-jelöltség jogerőre emelkedésekor fel kellett függeszteni.

Vezércikk Fokasz Oresztész Hiszen ezek csalnak! Miközben mi, polgárok fövünk a saját levünkben meg a kampánynak nevezett nyúlós pasztában, valakik szépen csendben elcsalják a választást.

Az NVB értesítette a döntésről a jelöltet, aki az ülésen azt kérte, a bizottság tartsa fenn mentelmi jogát.

A testület 13 igen, 6 nem szavazattal felfüggesztette Lendvai Bátor Zsolt mentelmi jogát, figyelemmel arra, hogy a büntetőeljárás tárgyát képező cselekmény az idei országgyűlésiképviselő-választás kiírása előtt történt, és a büntetőeljárás nem áll összefüggésben a választási eljárással.

Az NVB határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A Tenni Akarás Mozgalom neve ismeretlenül cseng politikai berkekben, nagy a valószínűsége, hogy csak a busás haszon miatt indultak a választáson, hiszen attól függően hány jelöltet indítanak, akár országos listát is állíthatnak. Vagyis minden bizonnyal olyan pártról lehet szó, amely csupán a kampánytámogatásra utazik. A mozgalom országos listát is állított, amely azt is jelenti, hogy 149,25 millió forint kampánytámogatást kapnak. Ráadásul a kampányfinanszírozási törvény szerint minden egyéni jelölt jogosult egymillió forintos támogatásra is.