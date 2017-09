Luxusban pihen a médiahatóság

Luxuskörnyezetben pihenhetnek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) munkatársai Hévízen egy négycsillagos superior kategóriájú szállodában, ugyanis a médiahatóság a Hotel Carbonával közbeszerzésen kívül kötött hároméves szerződést (2017–2020 júliusa) összesen 197 millió forint értékben – derül ki a hatóság honlapjára feltett üvegzsebszerződésekből. A magyarázat szerint azért volt erre szükség, mert az NMHH-nak nincs saját üdülője, így ez olcsóbb megoldás volt, mint fenntartani egy ingatlant. Emellett a hévízi luxusszálloda adta a legolcsóbb ajánlatot. Kérdésünkre a hatóság azt közölte, hogy a Hotel Carbonát – a hatályos törvényeket betartva – három, árajánlatot küldő cég közül választották ki mint a legjobb árat adó gyógyszállodát. „Az üdülést a Hatóságnál legalább egyéves közszolgálati/munkaviszonyban álló munkatárs igényelheti. A rendelkezésre álló helyeket negyedévente hirdeti meg a hatóság belső portálján, az üdülési lehetőségek odaítéléséről szociális bizottság dönt” – tudatta lapunkkal az NMHH.

Az egyhetes, egész panziós ellátású, kétfős szobák mellett a dolgozók maximum tíz gyógykezelést vehetnek igénybe. A teljes költség egy részét azonban ők fizetik meg.

A 260 szobás luxushotelről azt kell tudni, hogy a fürdőváros központjában, egy 4,6 hektáros, arborétumszerű parkban helyezkedik el. Felújított termálfürdőjében saját kútból táplálkozó medencéi és pezsgőfürdője van, a hotel honlapján található bemutatás szerint pedig „Magyarország egyik legszebb szállodai szabadtéri élményfürdője, részben fedett, részben nyitott vízfelülettel, kényeztető masszázs- és pezsgőágyakkal, pezsgőfürdővel, zuhanyokkal, masszázsfúvókákkal, a hozzá tartozó kellemes, mediterrán jellegű környezettel és napozókerttel igazi kikapcsolódást ígér”. A fedett uszodában szauna, sóbarlang, gőzfürdő és tepidárium szolgálja a vendég kényelmét, de salakos teniszpályája is van a hotelnek. A konyhája sem lehet rossz a szállodának, a medence melletti bár étlapján mediterrán jellegű fogások és koktélspecialitások találhatók. Nem csoda, hogy több díjat is kapott a luxushotel: például elnyerte a TripAdvisor Traveller’s Choice 2015 díjat, de a Magyar Turizmus Zrt. is az év szállodája címet adta a hotelnek.

Természetesen a gyógyhotelt is megkérdeztük, miért pont az ő szállodájukra esett az NMHH választása, de nem akartak nyilatkozni. Csak annyit közölt lapunkkal Müller-Pápai Zsuzsanna vezérigazgató, hogy „nem új keletű a dolog”. Ez valóban így van. Hiszen az első szerződést még 2000 márciusában kötötte az NMHH elődje, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) a hotellel, de akkor még 35 millió forintba került egy év. Ezt a szerződést gyakran módosították, hiszen például 2014-ben már 42,6 millió forintba került a dolgozók üdültetése. Azóta még drágább lett, mivel a 2017–2020-as időszakra megkötött 197 millió forintos szerződés egy évre lebontva 65,6 millió forintot jelent. Érdekes, hogy éppen 2000. március 1-jétől lett fideszes elnöke az ORTT-nek Körmendy-Ékes Judit személyében, aki korábban a párt szóvivője is volt. A korábbi bányászgyógyüdülőt 2002-re újították fel, részben több száz millió forint vissza nem térítendő állami támogatás segítségével. Átadóján maga Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet, dicsérve a magyar kivitelezőket és tulajdonost. A Hotel Carbona tulajdonosa pedig az ingatlanbefektető-ügyvéd Bálintfy Gábor, aki tízmilliárd forint körüli vagyonával a leggazdagabb magyarok közé tartozik a Napi Gazdaság toplistája szerint, illetve a már megszűnt Parlament TV is az övé volt. A hotel felügyelőbizottságában pedig Csóti György volt MDF-es és fideszes országgyűlési képviselő, korábbi zágrábi nagykövet is tag.

Persze az NMHH-nak bőven van miből luxushotelben üdültetni a dolgozóit, hiszen például 2017-ben 35,3 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodik. Szintén a médiahatóság üvegzsebszerződései között lelhető fel, hogy 64,9 millió forintért szerződtek le a Cyberlink Kft.-vel a nyomtatók karbantartására, de a Develor Tanácsadó Zrt. is 10,8 millió forintért tart fejlesztő tréningeket az NMHH munkatársainak. Hogy a pénz nem igazán számít az NMHH-nál, azt az is bizonyítja, hogy csak az idén 70 olyan szerződést kötöttek, amely meghaladja az ötmillió forintot.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.11.