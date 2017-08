Luxusnyaralóból járhat dolgozni a zánkai gyerektábor főnöke

A Balaton legnagyobb nyaralóhelye, az egykori zánkai úttörőtábor a közelmúltban került az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (EKGYA) tulajdonába. Az alapítvány főtitkári posztját a 2016-os alapítás óta Hornyák Tibor tölti be, és egyidejűleg ő lett az ügyvezető igazgató az Erzsébet Táborok Kft.-ben is. Hornyák azonban nem Zánkán lakik, a budapesti illetőségű főtitkár-ügyvezető az egész nyári szezonban a Balaton-part egyik legdrágább szálláshelyéről jár be a tábor területén lévő irodájába – írja a 24.hu. A portál információja szerint egy napi 110 ezer forintért bérelhető házban találtak neki megfelelő szállást.

Az akár kilenc ember számára elegendő férőhellyel rendelkező Villa Art Zánka szomszédságában, Monoszlón található. A házat egy luxus szálláshelyeket kínáló internetes oldal több budapesti apartman társaságában kínálja külföldi turisták és üzletemberek számára. Az oldal szerint a négyhálószobás villa több mint 200 négyzetméteres alapterületű, és egy hatalmas étkezőterasz, valamint a kertben egy úszómedence is tartozik hozzá.

Hornyák Tibor a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójaként 2013-ban, Balog Zoltán miniszterrel Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az oldal foglalási naptára szerint a házat egész nyárra lekötötték. Monoszlón egyébként a helyiek is megerősítették, hogy a villában nyár eleje óta a zánkai tábor főnöke lakik – teszi hozzá a 24.hu.

A portál egyelőre nem kapott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy ténylegesen mennyiért bérlik az ingatlant, és ki fizeti az összeget.

Hornyák korábban L. Simon László volt kulturális államtitkár kabinetfőnöke volt.