Ma éppen nem harcolt Brüsszellel a magyar kormány

Közös nyilatkozatot írt alá Brüsszelben hétfőn 23 tagállam védelmi minisztere – köztük Simicskó István magyar honvédelmi miniszter – az EU védelmi dimenziójának megerősítését célzó, úgynevezett állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról. Ez az első lépés azon az úton, ami az európai katonai együttműködéshez, sőt, talán a közös hadsereghez is vezet.

A nyilatkozat szerint a cél, hogy a PESCO keretében a tagállamok közös, kötelező jellegű vállalásokat tegyenek, egyebek közt arról, hogy rendszeresen növelik védelmi kiadásaik reálértékét. A nyilatkozat alapján az Európai Tanácsnak kell minősített többséggel döntenie az úgynevezett megerősített együttműködés létrehozásáról, ez után, vélhetően decemberben folytatódhat a konkrétumok kidolgozása.

Az EU alapvetően nem védelmi szervezet, a legtöbb európai ország pedig a katonai szövetségként működő NATO-nak is tagja. Vannak azonban semleges államok is, amelyek nem NATO-tagok, de az európai védelmi együttműködésben részt kívánnak venni: ilyen például Ausztria és Finnország, mindkettő aláírta hétfőn a közös nyilatkozatot. A legfontosabb NATO-tagok közül azonban kimarad az együttműködésből Nagy-Britannia, amely hamarosan az EU-t is elhagyja.