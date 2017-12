Maffiavezérnek nevezték a kaposvári polgármestert

Egyre durvább irányt vesz a Kaposvár környéki hulladékháború. Szeptemberben a Magyar Narancs írta meg, hogy a kaposvári Csiky Gergely Színház felújítása során keletkezett sittet egy Kaposújlak melletti, magántulajdonban lévő vízmosásba hordták. Az eset kapcsán a rendőrség előbb nem indított eljárást, majd a kaposújlaki és kaposmérői önkormányzatok fellebbezése nyomán új nyomozást rendeltek el.

Az ügy azonban ezzel nem ért véget, ugyanis a Kapos-T nevű hírportál nemrég egy olyan videót tett közzé, amelyen Prukner Gábor, Kaposmérő fideszes polgármestere maffiavezérnek nevezi Szita Károlyt, Kaposvár vezetőjét. Mindezt azzal kapcsolatban mondta el, hogy szerinte a kaposvári hulladékmaffia nem nézi jó szemmel, hogy Kaposmérőre hulladéklerakó építését tervezik, s ez próbálja ellehetetleníteni. – A maffiavezér, aki nem más, mint a város vezetője, mindent elkövet annak érdekében, hogy ide ne kerüljön – szó szerint – inert hulladék. Ezzel számolnunk kell a továbbiakban, ezt biztos forrásokból tudom – hallhatóak Prukner szavai a felvételen.

A Kapos-T szerint Prukner maga is szoros kapcsolatokkal rendelkezik a pártban, ugyanakkor meglepően kemény szavakat használ az ős-fideszes Szitával szemben. A lap a beszédből arra is következtetett, hogy Prukner szerint a polgármester utasítására raktak le szemetet Kaposvár több utcájában is, illegálisan.