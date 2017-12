Magára költötte a közpénzt, most újra polgármester lenne

Ismét polgármester lenne a Hajdú-Bihar megyei Álmosdon a Fidesz színeiben kétszer választást nyerő Köteles István, akit a napokban gyanúsított meg a rendőrség sikkasztással, hűtlen kezeléssel és költségvetési csalással – tudta meg a Magyar Nemzet. A volt faluvezetőt idén októberben fosztotta meg tisztségétől jogerősen a bíróság, ezért tartanak január 28-án időközi polgármester-választást a településen.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Érdeklődésünkre a rendőrség közölte, Köteles Istvánt gyanúsítottként hallgatták ki. Feljelentésükben a képviselők 2,8 millió forintos károkozásról írtak, de a pontos összeget a nyomozók még nem állapították meg. Információink alapján könnyen lehet, hogy ennél nagyobb lesz a kár, forrásaink szerint ugyanis 2010-ig visszamenőleg vizsgálódnak, és a rendőrség mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is érintett az eljárásban.

Köteles István nagyvonalú pénzkezelésére azután derült fény, hogy 2016 januárjában utólag próbálta megszavaztatni a képviselő-testülettel az előző év végén fölvett 293 ezer forintos jutalmát. Ám ez a fideszes képviselőknek is kínos volt, és miután egy kifizetetlen számla miatt kikötötték a gázt az orvosi rendelőből, inkább összefogtak az ellenzékkel, csak hogy szabaduljanak a faluvezetőtől.

A Köteles István pénzköltéseit vizsgáló bizottság jelentése alapján közigazgatási bíróságon kérték a polgármester tisztségének megszüntetését.

A volt településvezető többek között másfél millió forint felvett előleggel nem tud elszámolni. Ezt aztán úgy próbálta megtenni, hogy a valóságban nem megtartott rendezvényekről nyújtott be számlákat. Ehhez utólag készíttetett plakátokat, meghívókat olyan nem bevett megemlékezésekről, mint a független Magyarország napja vagy a Magyar Köztársaság napja. Csakhogy a programokról a képviselők, az iskola, az óvoda és az egyházak vezetői sem tudtak, noha egy 1600 lelkes településen általában mindenki értesül mindenről. Beszédes, hogy a bíróság szerint az állítólagos rendezvények után benyújtott számlákon szereplő ételmennyiség akár száz fő étkezésére is elég lett volna.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ez még nem minden: a polgármester közpénzből szerelte fel otthonát különböző műszaki cikkekkel. Televíziót, bojlert, turmixgépet vásárolt. Azt állította, ezekre egy egyelőre a tervek szintjén létező mezőgazdasági üzem építése miatt van szüksége. Például a robotgép szerinte azért kellett, mert különleges, a „kóser–magyar ízvilágot” idéző élelmiszer-feldolgozó üzemet tervezett, és otthon kísérletezett. Az étkekkel az izraeli és a kínai piacra törtek volna be. Csakhogy az a bökkenő: a képviselők nemhogy a kísérletekről, de a feldolgozóüzem terveiről sem tudtak. Az is kiderült, hogy a bojler a polgármester fürdőszobájában felszerelve működik.

Mint megírtuk, 2011-ben Köteles István adta át azt a 400 millió forint felhasználásával épített szennyvíztelepet, amely egy szakértő megállapítása szerint üzemképtelen, és a környezetet szennyezi. A telep problémáiról a birtokunkba került iratok alapján ő bizonyosan tudott, de a képviselőket nem tájékoztatta róluk. Érdekesség, hogy miután októberben megírtuk, a telepnek hat évvel az átadás után sincs üzemeltetési engedélye, és bemutattuk az áldatlan állapotokat, a hetekben ideiglenes, egy évre szóló üzemeltetési engedélyt kapott a létesítmény.

Ezek alapján nem meglepő, hogy Köteles István személye a kormánypárt számára is kellemetlenné vált. Még a hozzá több szálon kötődő Tasó László korábbi államtitkár is elengedte a kezét. A volt polgármester – aki megkeresésünkre nem reagált – függetlenként foglalná vissza a korábbi székét. Rajta kívül egyébként még hatan indulnak, köztük a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke. Ám nyíltan a Fidesz által támogatott jelölt most nincs.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.29.