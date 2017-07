Magyar állampolgárságot kért az FBI által is körözött Pharaon

Tavaly februárban honosítási kérelmet nyújtott be a Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatalnál (BÁH) Ghaith Pharaon szaúdi milliárdos, vagyis az FBI által is körözött, azóta elhunyt férfi magyar állampolgár akart lenni – írja az Index. A kérelem benyújtásának ténye abból a válaszlevélből derül ki, amelyet a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Hajdu János írt Demeter Márta független országgyűlési képviselőnek, aki korábban már a Külgazdasági- és Külügyminisztériumnál és a Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatalnál (BÁH) is kitartóan érdeklődött Pharaon magyarországi tevékenységéről.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A TEK által adott információ azért is figyelemre méltó, mert a BÁH-nál lévő iratokban nyoma sincs annak, hogy Pharaon honosítási kérelmet nyújtott volna be a hivatalba. Erre két magyarázat lehetséges: vagy a TEK tudja ezt rosszul, vagy a BÁH titkolta el eddig ezt az információt. Utóbbi a valószínűbb, mivel a TEK konkrét információt ír, pontos dátummal, illetve Hajdu leveléből az is kiderül, hogy a BÁH a honosítási kérelem benyújtása után azért kereste meg a TEK-et, hogy állásfoglalást kérjen tőlük.

Pharaon 2014 őszén kért először vízumot a bejrúti magyar nagykövetségen – azzal a szándékkal, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozzon. Tavaly októberben derült ki, hogy megvásárolta Orbán Cinege utcai házával szemközti telket és villát. Mindez azért különösen érdekes, mert az üzletembert az FBI és az Interpol is régóta körözte, terroristák pénzelésével és pénzmosással gyanúsították, vagyis minimum kérdéses, hogy hogyan kaphatott beutazási engedélyt Magyarországra.

Hajdu leveléből pedig az derül ki, hogy a TEK nem kapott tájékoztatást Pharaonról a partnerszolgálatoktól, és amikor „terrorszempontú kockázatelemzést” végeztek vele kapcsolatban, akkor „ilyen jellegű információk nem álltak rendelkezésre”, pedig a magyar hatóságok több országot, köztük az Egyesült Államokat is megkeresték, hogy sérti-e a vízumkiadás az érdekeiket. Az Egyesült Államok nagykövetsége viszont elismerte, hogy csalás, zsarolás és felbujtás miatt az FBI körözi Pharaont, Hajdu szerint pedig „megtették a szükséges lépéseket”. Az viszont nem derül ki, hogy mik voltak ezek a lépések.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A kormány narratívája szerint a hatóságok csak azután tudták meg, hogy ez a Pharaon az a Pharaon, hogy tavaly ősszel az ügy kipattant, és a sejk már nem volt az országban. A kormány azóta nagyon le szeretné zárni ezt az egész Pharaon-ügyet, noha világosan látszik, hogy tele van kérdőjelekkel. Pintér Sándor belügyminiszter például azt válaszolta Demeternek, hogy inkább ne foglalkozzon már ezzel az egésszel: „Felhívom képviselő asszony szíves figyelmét, hogy az érintett 2017 januárjában elhunyt, amelyre figyelemmel meglehetősen indokolatlannak tartom a személyével összefüggő további kérdések előterjesztését.”