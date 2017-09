Magyar diplomata támadta meg a volt SZDSZ-es Magyar Bálintot a Berkeley-n

Egy állítólagos magyar diplomata jelent meg Magyar Bálint kaliforniai előadásán, hogy a közönségből felszólalva próbálja hitelteleníteni a volt SZDSZ-es minisztert Amerikában – értesült az Index.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A portál beszámolója szerint a csütörtöki eseményt a Berkeley-n, a világ egyik legnevesebb egyetemén tartották, ahol Magyar Bálint a jobboldali lengyel és a magyar kormánypolitikákat hasonlította össze: mondandójának lényege a beszámolók szerint nagyjából az volt, hogy a látszólagos hasonlóságok ellenére lényegi különbség van Kaczyński és Orbán rendszere között: míg a lengyel PiS valóban elkötelezett ideológiailag, a Fidesz célja egyszerűen a hatalom centralizálása és a személyes vagyonszerzés. Ez a fideszes „posztkommunista maffiaállam” tézise, ami önmagában egyáltalán nem új, Magyar Bálint könyvet is írt ugyanerről – hívta fel a figyelmet a portál.

Új jelenség viszont, mutatnak rá, hogy a magyar külügy a jelek szerint külföldön is mindent megtesz, hogy kétségbe vonja Magyar Bálint szavait, ezért az egyetemi rendezvényre elküldték egy munkatársukat. Az előadás után a kérdésekre adott időben felállt a közönségből egy nyakkendős férfi, aki Attilaként, továbbá magyar diplomataként mutatkozott be. Majd arról beszélt, hogy az SZDSZ annak idején nem szavazta meg a határon túli magyarok állampolgárságát, Magyar Bálint pedig egy szociáldemokrata, aki a korrupt SZDSZ-ben tevékenykedett.

Az esetről egy kint élő magyar, Lázár György számolt be a Hungarian Free Press nevű oldalon. Ő úgy látta, hogy a magyar diplomata telefonból olvassa fel a mondandóját, amikor pedig az eseményt moderáló politológus, Jason Wittenberg rákérdezett, hogy mi a kérdés, a magyar diplomata folytatta a monológját. A beszámoló szerint Magyar Bálint hiába próbált válaszolni, az illető nem hagyta szóhoz jutni – ekkor vette el a szót tőle Wittenberg.

Az incidens után Lázár megkérdezte, hogy ki ő, mire az állítólagos diplomata Danku Attilaként mutatkozott be. Azt mondta, a Los Angeles-i magyar konzulnak, Széles Tamásnak dolgozik, és 600 kilométert utazott erre az eseményre.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Mint a tudósító megjegyzi, egy egyetemi előadás után politikai okokból denunciálni az előadót nem annyira számít elfogadhatónak, diplomatikusnak pedig végképp nem – szerinte az incidens csak „azt világította meg, hogy működnek a tekintélyelvű rezsimek”.

Amikor Széles Tamás új Los Angeles-i főkonzulként idén év elején bemutatkozott, ezt nyilatkozta:

„Nekem, mint a magyar misszió vezetőjének, az a feladatom, hogy a magyar érdekeket képviseljem az Egyesült Államokban. De a konzulátus összes tagjának jó képet kell mutatnia Magyarországról. Akkor is, ha bejön hozzánk valaki ügyet intézni, vagy amikor mi megyünk el egy eseményre. Nem mindegy ugyanis, hogyan mutatkozunk be, hogyan szereplünk, mert bármit mondunk vagy teszünk, azzal Magyarországról és a magyarokról is kialakítunk egy képet. Jó lenne, ha ez a kép mindig szép lehetne.”