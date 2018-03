Már a felirat is gyanús Lázár új bécsi videójában

„A Bécsben készült videóm által keltett médiavisszhang után ajánlom mindenki figyelmébe az ORF2 osztrák csatorna ugyanarról a kerületről készített riportjának egy részletét. Helyiek mondják el azt, amit a videóban saját szemünkkel is láthattunk” – írja a Facebook-oldalán Lázár János.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A miniszter a bejegyzést arra reagálva tette közzé, hogy – mint megírtuk – nagy visszhangot kapott kedden közzétett videója: mások mellett Bécs nemzetközi ügyekért felelős városi tanácsnoka, a város integrációért felelős osztályvezetője és a Wiener Zeitung szerkesztője is kemény kritikákat fogalmazott meg. A kancelláriaminiszter ugyanis kedden Bécsbe látogatott, és azzal riogatott, hogy az osztrák fővárosba az elmúlt húsz év alatt érkezett külföldiek kiszorították a helyi fehér keresztény lakosságot, és Budapestre is ez a sors várhat, ha az ellenzék nyer a választáson. Lázár János Facebook-oldalán egyébként már nem érhető el a videó, a politikus azt a saját honlapjára tette fel.

A Facebookra frissen posztolt újabb, pár perces videót – amelyről a miniszter úgy véli, őt igazolja – egy jóval hosszabb, közel egyórás riportfilmből vágták össze, amelyet az osztrák közszolgálati tévé készített a 2013-as osztrák választás előtt, májusban – szúrta ki a 24.hu.

A portál azt írja, kétségkívül arról van benne szó, hogy ez egy problémás kerület, ami gyorsan változott meg, és ezt azok is nehezen viselik, akik amúgy nyitottak, illetve hogy a régebb óta ott élő külföldiek nem örülnek az újaknak. A portál azonban azt vette észre, hogy a felirat és a videóban ténylegesen elhangzó szöveg között is különbség van, ráadásul a Lázár által feltöltött változatban nem is úgy jönnek egymás után a jelenetek, mint az eredeti filmben. Ezt Lázár annyival intézi el a bejegyzésben, hogy a szöveg tartalmi összefoglaló.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

„Lázár verziójában a szövegben leírják, hogy »Az emberek szeretnék a teret, a várost maguknak tudni«, ilyesmi például a rövid verzióban nem hangzik el. Az persze nem kizárt, hogy a teljes filmben elmondják, az ORF eredetije azonban jóval teljesebb képet próbál mutatni Favoritenről, például elhangzik, hogy a negyed mindig erősen balos volt, a kezdetektől fogva munkások, szegényebb hátterűek lakták” – írja a 24.hu.