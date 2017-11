Már biztos: lesz népszavazás Erzsébetvárosban a bulinegyedről

Népszavazásra bocsáthatják a belső-erzsébetvárosi vendéglátóhelyek kötelező zárórájáról szóló kérdést, miután a Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a VII. kerületi helyi választási bizottság korábbi döntését, amely hitelesítette a kérdést. A referendum arról szólna, hogy a Nagykörúton belül található, mintegy 400-500 kocsmának és szórakozóhelynek be kell-e zárnia egységesen éjfélkor.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A népszavazási kérdés hitelesítését ketten is megtámadták. Egyikük szerint a világörökségi területen (Belső-Erzsébetváros nagyrészt annak számít) egy 2013-as törvénymódosítás miatt a kerületi képviselő-testületnek nincs hatásköre szabályozni a nyitva tartást. A másik kérelmező azt is kifejtette, hogy a kérdés az alapjogok jogellenes korlátozásához vezet és ellentétes az önkormányzati törvénnyel is.

Az Élhető Erzsébetváros Facebook-csoportban szerveződő helyi lakók hónapok óta küzdenek azért, hogy megszűnjön a bulinegyed által okozott, hajnalig tartó zaj, a szemét és a bűnözés. Ennek legfőbb eszközeként a kötelező zárórát szeretnék bevezetni, de az önkormányzat erre nem hajlandó.

Az erzsébetvárosi képviselő-testület október 3-án leszavazta azokat a kezdeményezéseket, amelyek megszüntették volna a Nagykörúton belüli terület kivételezett helyzetét – vagyis azt az állapotot, hogy nincs kötelező záróra. A kérdést – amely kifejezetten Belső-Erzsébetvárosra és az éjfél, illetve reggel 6 közti, kötelező zárórára vonatkozik – a helyi választási bizottság hitelesítette, de a tiltakozók ezt a határozatot megfellebbezték.

A lakók ugyanis úgy vélik, hogy a népszavazás csak időhúzás, illetve „jogilag és morálisan erősen kétséges” a kezdeményezés. Egy esetleges referendumon ugyanis „a teljes kerület szavazhatna arról, hogy a kerület egyharmadának sérüljenek-e az alkotmányos jogai”. Ha ugyanis a népszavazás érvénytelen lenne, az önkormányzat széttárhatná a karját és levehetné a napirendről a kötelező záróra kérdését.

Még az sem volt egyértelmű, hogy egyáltalán van-e joga az önkormányzatnak elrendelni bármilyen zárórát: a Pest Megyei Kormányhivatal ugyanis azt írta Oláh Lajos parlamenti képviselő kérdésére, hogy jogi álláspontjuk szerint a világörökségi területen a 2013-as törvénymódosítás óta az önkormányzat nem szabhatja meg, meddig lehetnek nyitva az üzletek. A Fővárosi Törvényszék szerint azonban a képviselő-testületnek továbbra is joga van szabályozni a nyitva tartást, vagyis népszavazást is lehet tartani róla.