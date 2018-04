Már megint furcsát mért a Medián

Masszív kétharmadot mért a Fidesz–KDNP-nek a Medián a legfrissebb kutatásában. A március második felében készült felmérés szerint a kormánypárt nemhogy gyengült volna (mint ahogy a hódmezővásárhelyi fiaskó után sejteni lehetett), de még erősödött is: két héttel a voksolás előtt a szavazókorú népesség 41, a választani tudó szavazók 53 százalékát tudhatja maga mögött – írja a HVG.hu.

A Medián szerint a szavazásra jogosultak 12, míg a választani tudók 16 százaléka támogatja a Jobbikot. Az MSZP-re a szavazókorú népesség 9 százaléka voksolna, és a választani tudók 12 százaléka. Ami meglepő a Medián felmérésben, hogy a válaszadók 23 százalékának nem ismerjük a pártpreferenciáját.

A Medián mandátumbecslése a Fidesz–KDNP-nek 142 helyet adna az Országgyűlésben, a Jobbikot is biztos befutónak mérte, az MSZP–Párbeszéd szövetség bejutása is viszonylag biztosnak tűnik, bár a közös lista miatt a 10 százalékos küszöböt kell átugrania. A Medián a DK bejutását is valószínűsíti, bár Gyurcsány Ferenc pártja a kampányban nem tudta erősíteni a pozícióját. Az LMP a rejtőzködő szavazók köréből is számíthat szavazatokra – az ismeretlen pártpreferenciájú „biztos” szavazók közül minden ötödik adná a voksát közepesnél nagyobb valószínűséggel a zöldpártra.