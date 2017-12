Már nem a kritikus Kocsis Éva faggatja Orbán Viktort a Kossuth Rádióban

Orbán Viktort péntekenként reggel Kocsis Éva faggatta igazi kérdésekkel a Kossuth Rádióban, a 180 perc című műsorban. Így a miniszterelnökre a kampány időszaka alatt könnyebb beszélgetések várnak, a legutóbbi műsorban már ízelítőt is kaphatott ebből. Az előre bejegyzett műsorterv is borul tehát a rádiónál, ami a kormányfő számára is újdonság volt. Az egykor fideszes Lánchíd Rádió után öt éve a Kossuth Rádiónál dolgozó Kocsis Éva egyebek mellett az olimpiai pályázat visszavonása kapcsán is kissé zavarba hozta, ugyanakkor a legkényesebb témákat nem feszegette, például Mészáros Lőrinc milliárdjait.

Újabban azonban egyesek szemében túlságosan szubjektív és kritikus kérdéseket tett fel, amely megközelítést ő fontosnak gondolt: „Nem attól függ, hogy valakivel kritikus vagyok, hogy melyik párt politikusa. Számomra az a fontos, hogy gondolkodásra késztessük a hallgatókat. Olyan társadalomban kellene élni, ahol tudunk párbeszédet folytatni, amiben kíváncsiak vagyunk a kritikákra, amiben hajlandóak vagyunk azt tudomásul venni, hogy itt is és ott is vannak hibák.” Áprilisban Csúri Ákos a Blogstaron fejezte ki nemtetszését, ahol szerinte „Kocsis Éva, mint valami túlfalatozott úthenger, a saját kérdéseire megkezdett (befejezésre esély sem volt...) válaszokat meg sem hallva-hallgatva ávós kihallgatótisztnek is beillő módon” beszélt. Kiemelte, hogy még akkor is közbevág, amikor Orbán Viktorral beszél, aki ilyenkor „mély levegőt vesz, jól leszívja, hogy higgadt maradhasson a válasz alatt”.

Szerda óta tudható, hogy már nem Kocsis Éva lesz a kérdező, Csúri még aznap örömködve írt a döntésről: „bevalljuk, nem nagyon hittünk már abban, hogy az adventi reggeleinket nem a primitív erőszakosság, hanem az értelmes párbeszéd, kérdezz-felelek és a nyugodt, ébredés utáni hangulathoz illő hangnem fogja uralni. Kocsis kirúgásával (lehet ezt bárhogy kommunikálni, ez az) mind ennek reménye visszatért. Reményeink szerint a Miniszterelnökkel készülő pénteki interjúk is visszatérnek a normális (és ez szó szerint értendő) tempóba, sejtésünk szerint a régi-új riporterrel, a valódi kérdéseket is értelmezhetően és értelmezően megfogalmazó Kiss Gábor Istvánnal.”

Ismét a saját véleményét háttérben tartó Kiss Gábor István kérdezi tehát ezentúl a miniszterelnököt, aki Kocsis Éva előtt is ellátta ezt a feladatot. Kocsis nem távozott a rádiótól, állítólag kiemelt szerkesztőként dolgozik a továbbiakban.