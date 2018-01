Már tudjuk, miért indított háborút a Fidesz-propaganda az LMP ellen

Összemosni az ellenzéki pártokat? A másik tömörülés politikusaival és lehetséges szövetségkötésekkel rémisztgetni a szavazókat? Netán a centrális erőtér jegyében játszadozni a számokkal, manipulálni a bizonytalanokat, hogy egyik ellenzéki párt se gyengüljön meg túlságosan, de ne is nőjön túl nagyra?

Sok oka lehet, amiért az elmúlt napokban elképesztő hazugságkampányt indított a kormányzati propagandagépezet az LMP ellen, nagyjából olyan intenzitással, mint teszi azt régebb óta a Jobbik esetében. A módszer ismert: mások mellett az Origo és a Ripost nevű szennyoldalakon építenek fiktív valóságot egyértelműen cáfolt történetekre, mit sem törődve a tényekkel. Ebben az esetben azzal, hogy az LMP és Jobbik politikusai nem titkos, konspiratív találkozón vettek részt múlt pénteken, hanem egy lapunk által szervezett gazdasági témájú előadáson, mintegy nyolcvan ismert és kevésbé ismert értelmiségi társaságában.

A lejáratókampány hátterében az állhat, hogy a Fidesz valójában messze nem annyira biztos sima győzelmében, pláne az újabb kétharmadban. Miután kiderült, hogy Orbán Viktor migránsügyben végighazudta „az elmúlt másfél-két évet”, egyértelműen összezavarodott a kommunikációs gépezet, és egyelőre a gyerekek dackorszakára emlékeztető válaszokra képes csak.

Tudható ráadásul, hogy a kormányközeli Századvég rengeteg mérést készít a Fidesznek, közpénzmilliárdokat égetve el. Az adatok egy részét publikálják, a többi kizárólag belső felhasználásra készül, ezekben különben rendre alacsonyabb támogatottságot mérnek a kormánypártnak, mint amekkora a nyilvánossá tett adatokban szerepel. Több, a kormányhoz közeli forrásból is úgy tudjuk, hogy múlt év végén és az idei év elején az LMP-nek a korábbinál lényegesen magasabb, a teljes népesség körében 9-10 százalék körüli támogatottságot mutattak ki.

A Századvég hivatalosan közreadott felmérésében is viszonylag magas szám szerepel, 6 százalék a teljes népesség és 7 a biztos szavazó pártválasztók körében. Úgy tűnik tehát, a Jobbik után immár az LMP is más ligában játszik, mint ahogy a kormányzati stratégák elképzelték, ezen pedig gyorsan változtatnának, bármi is az ára.