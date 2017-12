Volner János: Maradt a csőben olyan, ami nem lett ellőve

– Történt olyan az elmúlt időszakban a parlamentben, amit a Jobbik sikerének tart? – kérdeztük Volner Jánost, a Jobbik frakcióvezetőjét a parlamenti pártok képviselőcsoportjainak vezetőit megszólaltató interjúsorozatunk második részében.

– Ami nagyon fontos volt, hogy egyértelműen a Jobbik lett a kormányváltó erő, és ez a parlamenten belül is világosan látható. Bármilyen furcsa, Orbán Viktor és a Fidesz dühödt, személyeskedő támadásai, a kormánypárti bulvárpropaganda állandó mocskolódása azt mutatja, hogy az egyetlen kihívó erő, amitől fél Orbán Viktor, az a Jobbik. Orbán Viktor tudja, hogy egy néppárti Jobbik veszélyes a hatalmára, neki az lett volna az érdeke, hogy minket egy olyan nemzeti radikális rétegpártként hagyjon a politikai palettán, amely nem tudja összegyűjteni a különböző gondolkodású szavazókat.

– A választások előtti, jövő tavaszi ülésszak várhatóan igen rövid lesz. Fognak azért még benyújtani valamilyen törvényjavaslatot?

– Azért a csőben maradt néhány olyan ügy, amely nem lett ellőve. Az egyik egy olyan vizsgálóbizottság, amely a Fidesz kampányköltéseit ellenőrizné a 2010-es választásoktól, ám mivel ennek a testületnek a megalakulását a kormánypárt ellehetetlenítette, ezért csonka bizottságként szeretnénk működtetni. Feketén-fehéren be fogjuk mutatni, hogy a Jobbik kampánykiadásai jóval magasabbak voltak a Fideszénél. Azt is be szeretnénk bizonyítani, hogy számos erősen bűncselekménygyanús eset történt a Fidesz pártfinanszírozásánál.

– Önöknél nincsenek gyanús esetek? Hiszen a párttörvény szerint nem fogadhatnak el olcsóbban szolgáltatásokat, márpedig a plakátbérléseik kapcsán erre jutott az Állami Számvevőszék (ÁSZ).

– Teljesen biztos vagyok benne, hogy nem, nekünk nincs és nem is volt takargatnivalónk. Az ÁSZ folyamatosan törvénysértő módon, a jogi és szakmai szempontokat felrúgva járt el velünk szemben. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy minden egyes kampánykiadásunkkal, amikor a kampány lezárult, elszámoltunk, és nyilvánosságra hoztuk az adatokat.

– Valóban beszéltek a költségekről, de szerződéseket nem mutattak. Ezeket a dokumentumokat nyilvánosságra fogják hozni, hogy ezzel alátámasszák az állításaikat?

– Erről még tárgyalni kell, mert elvileg a szerződésekben van egy olyan kitétel, amely megköti a kezünket. De a szándék a részünkről a nyilvánosságra hozatalra teljesen egyértelmű, nekünk nincs semmilyen takargatnivalónk ezzel kapcsolatban.

– Beadták az észrevételeiket a 660 milliós büntetéssel kapcsolatban az ÁSZ-nak, de az első reakciókból nem úgy tűnik, hogy ez az összeg csökkenne. Ha marad a gigabírság, el tudnak indulni a választásokon? Hiszen korábban ezt kérdésesnek nevezték.

– Azt látom: rendkívül lendületesen halad a gyűjtés, és ezért óriási köszönet illeti a magyar társadalmat. A rendszerváltás óta most először fordul elő, hogy pártpolitikai meggyőződésen, ideológiai nézetkülönbségeken felül tudnak emelkedni az emberek, hogy közösen meneteljenek a Jobbikkal azért: meg lehessen állítani Orbán Viktort egy diktatórikus rendszer kiépítésében.

– Az óriásplakátokkal önöknek nem volt szerencséjük, és sokat panaszkodnak arra is, hogy a kormány bekebelezte a sajtó egy részét. Hogyan próbálják így az üzeneteiket eljuttatni az emberekhez?

– Látni kell, hogy a közösségi médiában a Jobbik rendkívül otthonosan mozog, igazi XXI. századi párt vagyunk. Nagyon sok emberhez ennek révén, nagyon hatékonyan el tudunk jutni, gondolhatunk arra, hogy 400-500 ezer között van Vona Gábor és a Jobbik követőinek száma a Facebookon. Emellett a Hazai Pálya című újságot olyanokhoz is el tudjuk juttatni, akik másfajta médiumot nem figyelnek, bár ennek terjesztése is kérdésessé válik, ha az ÁSZ elveszi a pénzünket. Természetesen továbbra is hiszünk Vona Gábor régi mondásában, miszerint a társadalom kétharmada jobbikos, csak sokan még nem tudnak róla.

– A baloldali ellenzék pártjai között most van valamilyen szintű megállapodás, legalábbis a 106 egyéni körzetről. Elképzelhetőnek tartja, hogy a kampányfinisben majd visszalépjen egy jobbikos politikus mondjuk egy baloldali jelölt javára?

– Ezt kategorikusan ki tudom zárni. Az elnökségünk javaslatára a választmányunk határozatot hozott arról, hogy nem fogunk együttműködni sem az MSZP-vel, sem a DK-val, sem más, úgynevezett XX. századi párttal.

– Hol éri majd az újév, és mivel tölti a január elsejét?

– A szilveszterestét valószínűleg családi körben töltöm majd. Január elsején vélhetően pihenni fogok, hiszen nagyon nehéz éven vagyunk túl, heti szinten hatvan-hetven órát dolgozom.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.28.