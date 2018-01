Március közepén születhet ítélet Ahmed H. ügyében

A jelenleg 41 éves férfit tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az ügyészség.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Cipruson élő férfit a Szegedi Törvényszék 2016 novemberében bűnösnek találta, és tíz év fegyházbüntetéssel sújtotta, de ezt a döntést a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú eljárás megismétlésére kötelezte a bíróságot.

A vádirat szerint tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetését követően, 2015. szeptember 16-án több száz migráns gyülekezett a Röszke-Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán. A Magyarország belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést feszegetve próbálta azt kidönteni, majd néhányan kövekkel dobálták a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült.

Belföld MN Civil jogvédőket igazoltattak Szegeden Közel tucatnyi járőrautóval állták körbe a külföldi fiatalokat.

Az MTI tudósítása szerint a megismételt elsőfokú eljárás szerdai és pénteki tárgyalási napján több helyszínen készült videofelvételt vetített le a bíróság.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A felvételek egyikén látszik, amint a vádlott követ tör, ezt a férfi is elismerte. A videón többször is feltűnik a férfi, amint valamit dob a rendőrök felé. Az első dobás néhány perccel 16 óra után, a hatodik mintegy 40 perccel később figyelhető meg a videókon.

Egy másik felvételen a vádlott is látható, amint átlépi a magyar határt, de korábbi vallomásaival ellentétben nem a kinyitott kapun a tömeg tagjaként, hanem azt megelőzően a megrongált kerítésen keresztül.

Egy videón a férfi szavai is hallhatók, amint egy mikrofonba beszél. A képeken feltűnik a kordonba kapaszkodó vádlott, aki kijelenti, nem akar a tolmáccsal beszélni, és keres valakit, akivel angolul kommunikálhat. Az emberekhez szólva azt kérte, várjanak és menjenek hátrább, majd később azt, ne dobáljanak, ne viselkedjenek agresszíven.

A videofelvételek levetítését követően a vád és a védelem sem terjesztett elő újabb bizonyítási indítványt, így a március 14-re és 19-re elnapolt tárgyaláson a perbeszédeket és a vádlott felszólalását követően ítélet születhet.

Mint megírtuk, lapunk birtokába került egy 40 oldalas leirat, amit a Szegedi Törvényszék készített azokból a videofelvételekből, amelyek bizonyítékként kerültek az Ahmed H. ellen terrorcselekmény gyanújával folyó büntetőeljárás anyagába, és amelyeket pénteken, illetve szerdán vetítettek, vetítenek le a tárgyalóteremben. E dokumentum alapján a képsorok több ponton alátámasztják az első fokon tíz év szabadságvesztésre ítélt férfi védekezését, miszerint nem fenyegette a rendőröket, hanem tárgyalni próbált velük. Ráadásul úgy tűnik, többször is ő nyugtatja meg a zavargókat. „Csak békét akarunk” – hallatszik tőle egy felvételen.

Azt is igazolják a bizonyítékok, hogy több órával az indulatok elszabadulása után már Ahmed H. is dobálta a hatóság tagjait, illetve köveket tört szét a betonon – e cselekményeket az eljárás korábbi szakaszában maga is elismerte, ám az előző tárgyaláson ellentmondásosan nyilatkozott az ügyben.