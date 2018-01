Máris látszik, hogy 11 milliárddal tolja meg a kormány a Fidesz kampányát

Újabb 11 milliárd forintból kezdhet újabb kampányba a kormány, épp az országgyűlési választások előtt, és ezt vélhetően össze is tudja majd hangolni a Fidesz saját kampányával. A kormány honlapján közzétett szerződésekből derült ki, hogy a kabinet júliusig újabb 11 milliárd forint elköltésére szerződött reklámcégekkel, a Soros György elleni kampányt is bonyolító New Land Mediával, illetve a Lounge Design Kft.-vel.

Kovács Zoltán kormányszóvivő szerdán egy más ügyben tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva lényegében elismerte az új kampány indulását, de részleteket nem árult el. Az MTI tudósítása szerint csak azt mondta: a kormány minden, politikai természetű tevékenységéről időben tájékoztatást ad majd.

A Hír TV tudósítása azt is hozzátette: az adatok nyilvánosak, „de természetesen a politikában nem adjuk meg az előnyt egyetlen ellenfélnek vagy éppen a választásokhoz közeledve a pártoknak, hogy előre elárulnánk, hogy pontosan mit kívánunk tenni. De mindenki látni fogja az eredményét, illetve a szándékát a kormánynak”. Arra a kérdésre, hogy várható-e újabb, a „Soros-terveshez” hasonló kampány, annyit mondott: az ország ellen most már hetedik éve

„folyamatos lejárató kampány van, a magyar kormánynak is élnie kell azokkal az eszközökkel, amelyek ezt ellensúlyozzák”.

A kormányszóvivő így gyakorlatilag elismerte, hogy a választási kampányban is aktívan részt kíván venni a kormány. Hivatalosan ugyan nem így nevezik majd, de a gyakorlatban a kormány 11 milliárd forinttal támogatja meg a Fidesz kampányát. Várható, hogy a kormány és a Fidesz szlogenjei is ugyanazok lesznek, ahogy 2014-ben is a kormány használta először a „Magyarország jobban teljesít” szlogent, majd szinte ingyen átadta annak használati jogát a Fidesznek mint pártnak.