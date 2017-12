Máris rozsdásodnak a felújított orosz metrószerelvények

Másfél év után durván rozsdásodnak az első körben felújított orosz metrószerelvények – írja a 444.hu.

A portál a BKV Kőér utcai telephelyén, november végén készült fotókat is közzétett, melyeken látható, hogy nemcsak a belső szerkezetet eszi már a rozsda, hanem az oldallemezek festéke alól is előbújt már, ami egy rosszabb minőségű személyautónál is legalább évek alatt történne meg.

Azt írják, hogy a képeken azok a kocsik láthatók, amelyek elsőként érkeztek Budapestre 2016. május utolsó napjaiban, és idén januárban álltak forgalomba.

Az első új orosz metrók 2017. januárban álltak forgalomba, de sok probléma volt az ajtók nyitásával, zárásával. A 444.hu úgy tudja, azóta az összes ajtómechanikát és a vezérlést is kicserélték, a Kőér utcai telephelyen pedig kiadás előtt 30-40-szer zárják, nyitják az ajtókat. Információik szerint nem az ajtók mechanikájával, hanem az automatikus vezérléssel akadtak problémák.