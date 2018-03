Márki-Zay egyelőre nem alapít pártot

Rendszerváltást és ahhoz az ellenzéki jelöltek koordinált indulását szeretné Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely nemrég megválasztott polgármestere. Márki-Zay az Azonnali.hu-nak beszélt Rendszerváltás 2018 nevű honlapjáról, amelyen április 8-ig minden körzetben meg akarja állapítani a legesélyesebb ellenzéki jelölt személyét. A honlapon egyelőre csak két körzetben találhatunk ilyen jelöltet: Csongrád 1-es számú választókörzetében az MSZP jelöltjét, Szabó Sándort; Csongrád 4-es számú választókörzetében pedig a Jobbik jelöltjét, dr. Kiss Attilát.

A polgármester e két megállapítást közvélemény-kutatásokra és a helyi tapasztalataira alapozza, a lapnak pedig elmondta: a helyi pártvezetőkkel folytatott beszélgetések után nem látja akadályát az együttműködésnek, ahhoz csak a pártok vezetőinek jóváhagyása szükséges. A 104 fennmaradó választókörzetben a Közös Ország Mozgalom és a Viszlát, kétharmad!, illetve egyéb civil mozgalmak méréseire alapozná a döntést, bár sokkal jobban örülne, ha a pártok maguk egyeznének meg a koordinált indulásról. Ő helyben a jobbikos jelöltre fog szavazni, mert őt találja esélyesnek, de listán még nem tudja, melyik politikai szervezetre voksol.

Márki-Zay a fent linkelt honlapon egyébként egy tizenkét pontos minimumprogramot is közzétett, amelyet bal- és jobboldali értelmiségiek segítségével állított össze. Szerinte Bod Péter Ákosnak kellene lennie az ügyvivő miniszterelnöknek, ha sikerül leváltani a Fideszt. Úgy véli, mögé például a fideszes szavazók és képviselők egy része is be tudna állni. Elmondta: még mindig nem látja, és hiányolja azt a pártot, amelyikbe szívesen belépne, de a választás után biztosan lesz ilyen – azt nem erősítette meg, hogy ő alapítana egyet. Azt mondta, ő nem egyszemélyes hős, csapathoz szeretne csatlakozni, és a választás után szerinte lesz ilyen csapat.