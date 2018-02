Márki-Zay: Lázárt ugyanolyan polgárnak tekintem, mint bármelyik közmunkást

Bízik benne, hogy a Fidesz nem akadályozza majd munkáját, és akár nyitott a kormánypárti politikusokkal való együttműködésre is Hódmezővásárhely frissen megválasztott polgármestere. Márki-Zay Péter a Magyar Nemzetnek adott interjújában egyebek közt arról beszélt, hogy a félelmet és a korrupciót kell lebontani az országban. Mint mondta, szívesen részt vesz az országos kampányban is, szerinte az első fontos lépés lenne, hogy Polt Pétert leváltsák.

– Gratulált önnek személyesen Hegedűs Zoltán vagy Lázár János?

– Nem kerestek, de a sajtó nyilvánossága előtt gratuláltak, amit én így is elfogadok.

– Lázár János arról is beszélt, hogy kíváncsian várja, hogy mi lesz az új irány, amelyet Hódmezővásárhelyen meghonosítana. Fogja keresni a minisztert – aki egyben a térség országgyűlési képviselője –, hogy egyeztessenek a város jövőjéről?

– Én Lázár Jánost a város ugyanolyan állampolgárának tekintem, mint a többi negyvennégyezer lakót, beleértve a közmunkásokat is. Nyilván tudom, hogy fontos kormányzati pozíciója van, és természetesen ennek megfelelő tisztelettel fogok viselkedni vele.

– A kampányban elhangzottak alapján felmerült az is, hogy kevesebb pénz érkezhet a városba, ha ön lesz a polgármester. Számít a pénzcsapok elzárására?

– Nem, úgy gondolom, hogy ezt Lázárék is cáfolták.

– És ha mégis?

– Megkérdeztem a jegyző asszonyt, és úgy láttam, hogy a város költségvetésében nincsen olyan tétel, amely az állam kegyétől vagy személyes döntésektől függene. Ez tehát normatív, jogszabályokon alapuló támogatás.

– Tehát úgy gondolja, hogy nem csökkenek a város forrásai?

– Nem fog kevesebb pénz jönni.

– Néhány hónapja ebben a térségben, Algyőn kellett megismételni a polgármester-választást, mert a város vezetője nem tudott együttműködni a fideszes többségű képviselő testülettel. Mit tud tenni azért, hogy ön ezt elkerülje?

– Algyő sorsát nem szeretném kommentálni, hiszen Vásárhelyen vagyunk. Töretlenül bízom a vásárhelyi emberek együttműködésében, és nagyon hálás vagyok a támogatásukért. A közgyűlés minden tagjától együttműködést fogok kérni pártállástól függetlenül, és bízom benne, hogy meg is fogom kapni.

– A győzelmét úgy kommentálta, hogy nemcsak Hódmezővásárhelynek adott reményt, hanem az egész országnak. Úgy gondolja, hogy mind a 106 egyéni körzetben működhetne olyan összefogás, ahol az LMP-től az MSZP-n át a DK-ig mindenki egy jelölt mögé áll be?

– Az állampolgárok óriási többsége a jogállam, a demokrácia, a piacgazdaság és az európai értékek mellett áll. Amennyiben a pártok bármilyen formában együtt tudnak működni abban, hogyan győzzék le minden körzetben a fideszes jelöltet, akkor mi – tisztességes, becsületes emberek – vallástól és származástól függetlenül le fogjuk tudni váltani országosan is a korrupciót és a megfélemlítést.

– Vállalna szerepet az országgyűlési kampányban?

– Nagyon szívesen fogom támogatni mindenütt a korrupció és a megfélemlítés lebontását.

– Hódmezővásárhely nem csak szabályt erősítő kivétel? Tegnap a Fidesz egy másik, kiskunhalasi választáson kétharmados győzelmet aratott.

– Ne hasonlítsuk Kiskunhalast Hódmezővásárhellyel – ez egy szánalmas próbálkozás csak Lázár János és a Fidesz részéről. Ott egy területi képviselőt választottak meg 28 százalékos részvétel mellett, aki kapott 454 szavazatot. Én 13 ezer szavazatot kaptam, és nem emlékszem, hogy utoljára ki kapott ennyit Vásárhelyen.

– Elhangzott a napokban egy vitán, hogy vannak, akik el tudnák képzelni az együttműködést egy Orbán Viktor nélküli Fidesszel.

– Szerintem óriási előrelépés lenne, ha Orbán Viktort, Mészáros Lőrincet és a párt sokszor a nyilvánosság előtt bűncselekményekkel gyanúsított vezetőit sikerülne eltávolítani. Amennyiben a Fidesz megtisztul – és én személy szerint még abban is reménykedem, hogy egyszer a KDNP is megszabadul a Fidesz gyámsága alól –, akkor én nagyon szívesen támogatnám ismét ezeket a pártokat.

– Kiknek kellene távozniuk?

– Először is: ha a Fidesz tisztességes párt akar lenni, Polt Pétert le kell váltania. Olyan legfőbb ügyészt kell kinevezni, aki minden bűnözőt pártállástól függetlenül elszámoltat egy korrupcióellenes ügyészség segítségével. Erre Romániában is láttunk példát. Biztos vagyok benne, hogy a magyar kormány tagjainak egy része is tart felelősségre vonástól, pedig az ilyen emberek nem lehetnek egy tisztességes pártban.

– A vásárhelyi kampányban nagy hangsúlyt kapott, hogy sok lakó fél. Ön mit tud tenni azért, hogy a támogatóit ne érje utol valamifajta bosszú?

– Máris megkeresett engem valaki, hogy egy iskolaigazgató az egyik tanárát megfenyegette, amiért a egyik testvére aktívan részt vett a kampányban. Beszélni fogok ezzel az iskolaigazgatóval, és amennyiben a feltételezés igaznak bizonyul, akkor nyilvánosságra hozzuk a nevét. És akkor a sajtó meg tudja kérdezni tőle, hogy pontosan miért is teszi ezt, és miért gondolja, hogy ez jogszerű lenne.

– Tehát azt javasolja, hogy ha valakit hátrány ér, forduljon önhöz?

– Bárkit bántanak vagy üldöznek a politikai nézete miatt akár egy kórházban, iskolában, akár az önkormányzatnál, amellett ki fogok állni, és a hódmezővásárhelyi emberek is. Az a 13 ezer ember, aki rám szavazott, kifejezte az igényét arra, hogy félelemtől mentesen lehessen élni Hódmezővásárhelyen.