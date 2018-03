Márki-Zay nagykoalícióban egyesítené az ellenzéket

– Bár bizalmatlanok egymással az ellenzéki pártok, pontosan emiatt tudnák helyreállítani a fékek és ellensúlyok rendszerét, hogy egymást is ellenőrizzék. Az orbánizmust felváltva ez hozhatná el a demokráciát – mondta a Magyar Nemzetnek Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely szombaton esküt tett polgármestere.

A függetlenként indult városvezető jelentős nyomást helyezett az összefogás kérdésében az ellenzéki pártokra – egyúttal mozgósította a kormányváltást akarók csoportját – azzal, hogy egy ősfideszes körzetben legyőzte Lázár János miniszter pártfogoltját, Hegedűs Zoltánt az időközi polgármester-választáson. Márki-Zay Péter többször is hangsúlyozta, hogy csak a változást akarók teljes palettájával győzhető le a Fidesz, ennek érdekében az ellenzéki pártoknak választási együttműködést kell kialakítaniuk.

Márki-Zay szerint bár problémának tűnhet, hogy a pártok „nem bíznak egymásban”, a visszaállított jogállam kereteiben működő – akár nagykoalíciós – kormányzás mindenképpen jobb a mostaninál, mert a demokratikus vita visszatérne a közügyek alakításába.

A polgármester szerint szerencsés helyzet, hogy a három legjelentősebb ellenzéki erő, az MSZP–Párbeszéd, a Jobbik és az LMP közel azonos erejű pártok. Szerinte így győzelmük esetén egyik sem ülhetne úgy Orbán Viktor helyébe, hogy érintetlenül hagyja a rendszert, és maga kezdi élvezni azt, ahogy a Fidesz tette. – Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje keresett fel, hogy vegyek részt a baloldal március 15-i megemlékezésén. Jeleztem, hogy csak akkor állok színpadra, ha Szél Bernadett és Vona Gábor is ott áll majd – mondta lapunknak Márki-Zay. Hozzátette, a másik két jelentősebb ellenzéki párt még nem kereste meg. Számára az is a lehetséges forgatókönyvek között szerepel, hogy a külön-külön megtartott ellenzéki megmozdulások egy közös megemlékezésben érjenek véget, jobb- és baloldali választókkal, akikről többször is „rendszerváltóként” beszélt. Magát a „kiábrándult fideszesek nem létező pártjába” sorolta, elsősorban ezt a csalódott csoportot szeretné bevonni a rendszerváltó együttműködésbe.

– Mindenekelőtt Hódmezővásárhelyen fogunk ünnepelni március 15-én – tette hozzá Márki-Zay, hangsúlyozva, hogy a város ügyei számára megelőzik az országos politikát. Lázár Jánossal, a térség országgyűlési képviselőjével közös kabinetirodája eredetileg március 14-re tervezte a megemlékezést, de Márki-Zay kérésére „rendes ünnepet” fognak tartani. – Lázár János egyéb elfoglaltságai miatt várhatóan nem lesz jelen a nemzeti ünnepen – jegyezte meg a polgármester.

Márki-Zay már megválasztása másnapján fejest ugrott a város ügyeibe, és négy napon belül több csontváz is kihullott a szekrényből. A város lakói pontos képet kaphatnak Hódmezővásárhely anyagi helyzetéről, miután a polgármester kérésére közzétette az önkormányzat, hogy közel 5 milliárd forintos tartozással vették át a várost a Fidesztől. Márki-Zay Péter emlékeztetett, hogy bár Hódmezővásárhelyt is konszolidálta a kormány 2014 májusáig, átvéve 22,5 milliárd forint tartozásukat, a csődbe került helyi közműcég miatt keletkezett 5 milliárd forintos tartozással nem ez történt. A Magyar Követeléskezelő (MKK) Zrt. vette át a tartozást, ám azt részletekben évente közel 400 millió forinttal kell törlesztenie a városnak. Jelenleg 3,8 milliárd forinttal tartozik a város az MKK-nak. Az önkormányzati cégekkel szemben is fennáll 876 millió forint kötelezettségvállalás, de a polgármester szerint csak egy átvilágítás tisztázhatja a tartozás valós mértékét. – A Fidesz a választási kampányban azt mondta, hogy nincs tartozása Hódmezővásárhelynek. Amikor kiderült, hogy ez hazugság, akkor már arról beszéltek, hogy mennyi pénz van jelenleg a város számláján, és mekkora a város vagyona, ám ezek más fogalmak, ez mellébeszélés – mondta keserűen a polgármester.

Megerősítette, hogy a költségvetés idei tartalékának nagy részét már elköltötte a város a választásig, alig 60 millió forint maradt belőle. A helyi Fidesz a tartozás ellenére beterjesztette, hogy megszüntetnék a településen az építményadót – ezzel nyomást gyakorolva Márki-Zayra, aki erre ígéretet tett a kampányban. Egyelőre kérdéses, hogy a kormánypárti többségű közgyűlés – esetleg felismerve a tartozás miatti felelősséget – valóban eltörli-e az adót 2019 januárjától. A bevételkiesés 150 millió forint lenne.

Mint arról korábban beszámoltunk, ismét közzétették az OLAF által is vizsgált Elios-ügy fontos dokumentumait. Kiderült, hogy Lázár János még polgármestersége idején Orbán Viktor veje, Tiborcz István cége számára rendkívül kedvező feltételekkel szerződött a város közvilágításának modernizációjára. Ezzel vált lehetővé, hogy Tiborcz, illetve az Elios olyan referenciákkal bírjon, hogy többtucatnyi közvilágítási tendert tudjon a rájuk szabott feltételekkel, szervezett csalás útján elnyerni – véli az OLAF.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.05.