Márki-Zay Péter azért dolgozik, hogy a Fidesz veszítsen

„Elégedetlenséget érzek azért, amit az ellenzéki pártok eddig tettek a választási koordinációban – mondta hétfőn a Magyar Nemzetnek Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere. – A város jövője mellett elkötelezetten dolgozom azért, hogy a Fidesz elveszítse a tavaszi választást” – tette hozzá Márki-Zay. Ennek érdekében szabadidejében folytatja az országjárást és a legerősebb ellenzéki jelöltek felkutatását segíti a választókerületekben. Leszögezte, hogy továbbra sem tör miniszterelnök-jelölti babérokra, de amiben tudja, abban segíteni akarja az ellenzéki együttműködést – ezzel utalva Lázár János hétfői kijelentéseire is.

Lázár János, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta a 47-es főút elkerülő szakaszának átadásakor, hogy Márki-Zay „hadüzenetet küldött” a kormánynak és Orbán Viktornak azzal, hogy a múlt héten Trianonhoz hasonlította a Fidesz esetleges győzelmét. A miniszter hozzátette, hogy szerinte Márki-Zay csak az országos hírnevét akarja növelni, hogy Orbán Viktor kihívója legyen.

Márki-Zay ezzel kapcsolatban elmondta, politikai kultúrájának része, hogy azokkal is a város jövőjéért dolgozik a közösségért, akikkel politikailag nem ért egyet, ennek megfelelően Orbán Viktorral, vagy akár egy szocialista miniszterelnökkel is. Azonban ez a közös munka nem jelenti Márki-Zay szerint azt, hogy ne kritizálhatná a Fidesz tevékenységét.

Az általa vizionált harcról Lázár azt is mondta, hogy Hódmezővásárhely egy „barátot és szövetségest” veszíthet el a kormány személyében, ami veszélyeztetné a város fejlődését.

„Továbbra is csak így tudnak gondolkodni: aki nincs velük, az ellenük” – reagált lapunknak erre Márki-Zay Péter. Emlékeztetett, hogy a februári időközi polgármester-választáson is így akarta megfélemlíteni a Fidesz a választókat.

Hétfőn a város közgyűlése elfogadta a helyi építményadó eltörlését minden 101 négyzetméternél kisebb ingatlan esetében. Ennek eltörlésére még Márki-Zay Péter tett ígéretet, ám nehéz helyzetbe került, amikor polgármesterként szembesült a város ötmilliárd forintos, a korábbi fideszes vezetéstől megörökölt adósságáról. A beterjesztéssel a fideszes többségű közgyűlés akarta sarokba szorítani Márki-Zayt, ebből lett a köztes megoldás, ami csak a kisebb ingatlanokra vonatkozik.

„A fideszes képviselők igyekeznek minél több munkát és felelősséget rám rakni” – mondta Márki-Zay. Bár eddig volt, a közgyűlés most nem engedélyezte, hogy könyvvizsgálót alkalmazzanak a város könyvelésének ellenőrzésére, illetve nem hagyták jóvá, hogy újabb aljegyzőt nevezzen ki Márki-Zay. Korábban a város közgyűlése is felelős volt a közbeszerzésekért, február óta minden közbeszerzésbe Márki-Zay felelősségét foglalják a képviselők.

A Vásárhelyi Hírek szerint a bérlakások kedvezményes értékesítésének leállítására is tett javaslatot Márki-Zay. A kedvezménnyel azok is élhettek, akik egy napja béreltek lakást. Most úgy döntöttek, csak az élhet vételi szándékkal, aki már legalább három éve bérlőként lakik az önkormányzati bérlakásban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.20.