Márki-Zay Péter és barátai is megmondják, kire érdemes szavazni

Közös videóban buzdítja szavazásra a Viszlát Kétharmad Mozgalom nevében a keresztény, konzervatív választókat Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, Lukácsi Katalin kilépett KDNP-tag és Bod Péter Ákos volt jegybankelnök.

„Hiszünk a polgári Magyarországban. Konzervatívok vagyunk. Keresztények vagyunk. Ezért most nem szavazhatunk a Fideszre” – mondják a videóban. Sok más hasonló kezdeményezéshez hasonlóan ők is azt ajánlják, hogy listán mindenki szavazzon a kedvenc pártjára, de egyéniben a legesélyesebb ellenzéki jelöltre voksoljanak. Azt pedig, hogy ki a legesélyesebb, ők a a rendszervaltas2018.hu oldalon tették közzé.

Ajánlásaikhoz az eddigi összes közvélemény-kutatást, többek között a V18-csoport és a Közös Ország Mozgalom adatait is felhasználták. A megnevezettek között 23 jobbikos, 16 az MSZP–Párbeszéd jelöltje, 7 DK-s és 5 LMP-s, valamint két független jelölt, Mellár Tamás és Kész Zoltán szerepel. A fennmaradó 53 körzetben később tesznek ajánlást a választóknak, amihez további felmérések is szükségesek.

Ha nem is lesznek mindenhol visszalépések Márki-Zay szerint, a pártoknak egyértelműen ki kellene állniuk a legesélyesebb jelölt mellett. Hódmezővásárhely megmutatta, hogy egy ősfideszes fészekben is győzni lehet. Az emberek többségét zavarja a korrupció, a megfélemlítés, amiért kormányváltást akarnak – indokolta a kezdeményezést szerdai sajtótájékoztatóján a polgármester.

Újságírói kérdésben felmerült, hogy a Jobbik az egyedüli párt, amely ragaszkodik mind a 106 képviselőjelöltjéhez, és nem tervez visszalépést, minden más ellenzéki párt tett már legalább gesztusértékű lépéseket. Márki-Zay Péter – akit a Jobbik is támogatott a szocialistákkal karöltve – azt mondta: arra fogja kérni a pártot, tegyenek azért, hogy baloldali választók támogatását is elnyerjék.

Az elmúlt hetekben több személy vagy szervezet is bejelentkezett azzal az igénnyel, hogy segítenek megtalálni a szavazóknak, kire kell voksolniuk a kormányváltás érdekében. Elsőként rögtön az Iránytű Intézet és a Magyar Nemzet közös projektjét ajánljuk, a Kire szavazzunk? oldalt. A Közös Ország Mozgalom is felméréseket készíttetett, hogy ez alapján találja meg az esélyes ellenzéki jelöltet, illetve Republikon Intézet is közzétett egy listát a szerintük esélyes jelöltekről. Más felmérések adataiból építkezik a Taktikai szavazás, kedden az egykori kormánytagokból álló V18 csoport ismertette Politikai Alternatíva Listáját, amelyen esélyes jelöltet ajánlanak.