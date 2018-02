Márki-Zay Péter és Hódmezővásárhely neve felkerült a világtérképre – Lapszemle

A több ellenzéki párt által támogatott jelöltet választották meg az egyébként kormánypártinak számító dél-magyarországi város polgármesterének – olvasható a The New York Times honlapján. Az újság azt írja, hogy elemzők szerint Márki-Zay Péter meglepetésszerű hódmezővásárhelyi polgármesterként való megválasztása új fejezetet nyithat a közelgő parlamenti választás előtti kampányban, valamint egyben azt is mutatja, hogy egy egységes ellenzéknek esélye lehet a kormánypárt közvélemény-kutatásokban mért jelentős vezetése ellenére.

Török Gábor honlapján írt bejegyzése szerint: „Mostantól az ellenzék elhiheti – akár így van, akár nem – , hogy nem a régi mérkőzésen játszik, ahol nincs esélye győzni, hanem egy olyan új meccs kezdődik, ahol, ha okos taktikával lép pályára, nem reménytelen a helyzete.” A cikket hasonló tartalommal a The Washington Post és a Bloomberg is közzétette, itt megjegyzik, hogy a szavazatok 57,5 százalékát elnyerő Márki-Zay Péter állítása szerint győzelme azt is mutatja, hogy hatalmas igény mutatkozik az országban a korrupció, a hazugság és a megfélemlítés megszüntetésére.

Váratlan kudarc

A Reuters is tudatta, hogy váratlan kudarcot szenvedett el a Fidesz a hódmezővásárhelyi polgármester-választáson, ahol egy ellenzék által támogatott független jelölt kényelmesen verte a Fidesz jelöltjét hetekkel az országgyűlési választás előtt. Tudósítanak arról, hogy Márki-Zay Péter kijelentette: új korszak kezdődött, és a jelentős fideszes vezetést mutató felméréseket a szemetesbe lehet dobni. A cikk szerint hat héttel a parlamenti választás előtt a polgármester-választás eredménye kínos Orbán Viktor Fidesze és Lázár János számára, aki személyesen kampányolt a fideszes jelölt, Hegedűs Zoltán mellett. „Ennek az eredménynek elsöprő pszichológiai jelentősége van – jegyzi meg László Róbert, a Political Capital munkatársa. – Mutatja, hogy a Fidesz megverhető egy ilyen helyen is, és az ellenzéki pártokat cselekvésre és stratégiájuk átgondolására késztetheti.” A cikk emlékeztetett arra is, hogy Orbán miniszterelnöksége alatt romlott Magyarország helyezése a Transparency International korrupciós indexében.

A hódmezővásárhelyi választás meglepetésszerű eredményéről a brit The Guardian is beszámol.

„Orrukat befogva, de szövetkezni kell a Jobbikkal”

A szombaton megjelenő német Der Spiegel hetilap hosszú riportot közöl a hódmezővásárhelyi kampányról. A várost húsz éve vezeti a Fidesz, ezt a monopóliumot akarta megtörni a negyvenöt éves Márki-Zay Péter – emlékeztetnek. A független jelölt mindennap talált pénzzel teli borítékot a postaládájában, és ezeket a támogatásokat nyilvánossá is tette, mert a teljes átláthatóság híve; sokan félnek vele nyílt összeköttetésbe kerülni, ezért kap sokszor anonim módon adományt – írja a szerző. „De változást akarnak. Szenvednek az önkénytől, a korrupciótól és a hatalommal való visszaéléstől, amelyet városukban tapasztalnak. A Fidesz alatt az országunk egyre inkább eltávolodik Európától” – mondja Márki-Zay. Most egész Magyarország Hódmezővásárhelyre figyel, „ez főpróba” – fogalmaz az ellenzéki jelölt. Ha bejut a városházára, az országgyűlési választásokon sok körzetben közös jelöltek indulhatnak el a Fidesszel szemben – hangsúlyozza a Der Spiegel. Már egy polgári kezdeményezés is alakult, amely minden választókörzetben meg akarja mérni, melyik a legesélyesebb ellenzéki jelölt – emlékeztetnek.

A lap idézi a holokauszttúlélő Heller Ágnest, aki úgy nyilatkozott: „orrunkat befogva is, de szövetkezni kell a szélsőjobboldali Jobbikkal, mert a szabadságunk forog kockán”. Orbán Viktor 2010 óta kormányoz Magyarországon, és nem csinál belőle titkot, hogy el akarja téríteni az országot a nyugati típusú liberális demokrácia útjáról; saját híveit ültette be fontos posztokba, a Fidesz javára változtatta meg a választási rendszert, a nem kormányzati szervezeteket különtörvényekkel sújtja, hatalmát nacionalista retorikával támogatja meg – olvasható a cikkben. Hozzáteszik: a kormányfő kerítést emelt „a migránsok ellen”, barátságot keres Oroszországgal. A magángazdaságot Fidesz-közeli oligarchák ellenőrzik – írja a lap. Bár a kormánypárt egyértelműen vezet a széttöredezett ellenzék előtt, a közös jelöltek veszélyesek lehetnek számára, mert a magyarok többsége kormányváltást szeretne; Márki-Zay feladata az, hogy megfossza a Fideszt varázsától, Orbán Viktort pedig a legyőzhetetlenség aurájától – szögezi le a szerző. Emlékeztet: az új polgármester hívő, konzervatív ember, és mindig a Fideszre szavazott.

A Der Spiegel bemutatja, hogy Hódmezővásárhelyen a város a legnagyobb munkaadó. Megjegyzik: a közhivatali állásokat a hívek kapják, a hű vállalkozók nyerik a közbeszerzéseket, és Márki-Zay Péter többször is hallott olyan esetről, hogy uniós pénzek kerülőúton Fidesz-tagok zsebébe vándoroltak.

Megírják: először a Jobbik vezetője volt az, aki meg akarta győzni Márki-Zayt, hogy induljon el a párt színeiben a polgármesteri székért, de ő ezt nem vállalta, mert nem értett egyet a Jobbik politikájával, és csak függetlenként volt hajlandó elindulni. Egy héttel később kiderült, hogy sem a Jobbik, sem a szocialisták, sem a zöldek nem indítanának jelöltet ellene. „Csak akkor tudok nyerni, ha most mindannyian valóban tartják a szájukat” – idézi a lap Márki-Zay Pétert. Mikor kiderült jelöltsége, két nappal karácsony előtt munkaadója utcára tette a többgyermekes családapát – írja a Der Spiegel, hozzátéve: a Fidesz Magyarországán mindennapos, hogy a politika beleavatkozik a gazdaságba. Megjegyzik: igencsak valószínű, hogy az Orbán mögött álló gazdasági hatalom abban a helyzetben van, hogy nyomást gyakorolhat egy polgármesterjelölt munkaadójára. Márki-Zay azt mondja, hogy a független média támogatására sem nagyon számíthat, mert olyan már nem nagyon van, hiszen majdnem minden sajtótermék Fidesz-közeli üzletemberekhez tartozik.

A nemzeti középosztály

Orbán Viktor egyik fő céljaként nevezte meg egy nemzeti középosztály létrehozását, de oligarchagárdájának „legcsillogóbb ékköve” Mészáros Lőrinc, aki gázszerelőből lett rekordidő alatt Magyarország ötödik leggazdagabb embere – olvasható a Der Spiegel írásában. Ismertetik: Mészáros Lőrinc annak a Mediaworksnek a vezetője, amely a legtöbb megyei napilapot birtokolja, és amely a Népszabadságot 2016-ban megszüntette. A szerző megjegyzi: e lépés mögött sokan személyesen Orbánt látják.

A Der Spiegel megírja, hogy Márki-Zay Péter házától százötven méterre egy térfigyelő kamerát helyeztek el, a jelölt szerint azért, hogy a rendőrség mindig lássa, ki megy hozzá. Aki fellép a Fidesszel szemben, annak számolnia kell hasonlókkal – olvasható a cikkben.

A Fidesz nemcsak a saját jelöltjének gyűjtött aláírásokat, hanem egy volt szocialista politikusnak is, akit Márki-Zay szerint azért indítottak, hogy megosszák az ellenzéki oldalt – jegyzi meg a szerző.

A német hetilap említést tesz arról, hogy Márki-Zay Péter nem ért egyet a kormány menekültpolitikájával, szerinte a könyörületesség kötelesség, mert Krisztusban mindannyian testvérek vagyunk. A független induló megjegyezte: természetesen nem léphet be mindenki az országba, Magyarországnak és az EU-nak bevándorláspolitikára van szüksége az integráció támogatásával együtt, de egy ilyen differenciált pozícióval nehéz fellépni a magyarok között. Orbán az egész választási harcot a menekültektől való félelemre alapozza, a legújabb Fidesz-plakáton Soros György látható kart karba öltve a vezető ellenzéki politikusokkal, alatta a felirat: „Együtt bontanák le a határzárat” – tudósít a Der Spiegel riportja.

Ez tesztválasztás volt

Az osztrák Der Standard napilapban Gregor Mayer számol be a hódmezővásárhelyi választásról. Az eredményeket ismertetve úgy fogalmaz, hogy hat héttel az április 8-ai országgyűlési választás előtt ez tesztválasztásnak számított. Megjegyzi: a pártközi jelöltállítás a fideszes jelölt ellen láthatóan nagyon sok embert mobilizált, hiszen közel 62 százalékos volt a részvétel, ami rendkívül magasnak számít.

Márki-Zay, aki nemrég csalódottság miatt elhagyta a „jobboldali populista” Orbán Viktor Fidesz pártját, mérsékelt konzervatívnak számít, és katolikus – írja a szerző. Amikor bejelentette jelöltségét, minden erősebb ellenzéki párt bejelentette, hogy támogatni akarja, a spektrum a baloldali MSZP-től a zöld LMP-n át a „szélsőjobboldali” Jobbikig tartott – olvasható a cikkben.

A független jelölt győzelme hatalmas meglepetés, hát még a különbsége, hiszen több mint 15 százalékponttal nyert a fideszes jelölttel szemben egy olyan városban, ahol a Fidesz évtizedek óta egyeduralkodó – írja a Der Standard. A várost korábban Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányította, itt indult politikai karrierje – emlékeztet a szerző. Hódmezővásárhely ezenkívül az „Orbán-rezsim” korrupciójának és „klientúragazdaságának” emblémája – teszi hozzá. Nemrég az OLAF országos botrányt tárt fel az ország egyes önkormányzataiban az új közvilágítások kapcsán, és az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz szorosan kötődő vállalat elvileg manipulált ajánlatok révén több millió eurót zsebelt be – írja az osztrák lap, megjegyezve: az OLAF azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy követelje vissza a 39 millió euró uniós támogatást Magyarországról. Tiborcz cége, az Elios projektje Hódmezővásárhelyen indult – hangsúlyozzák.

A Der Standard is megemlíti, hogy jelöltségének bejelentése után Márki-Zay Péter súlyos ellenszélben találta magát, és a munkáltatója, egy magánvállalkozás elbocsátotta. A politikusnak az elmúlt napokban lejárató kampányokkal kellett szembenéznie, egy névtelen röpirat név szerint felsorolta a város azon polgárainak nevét, akik Márki-Zayt támogatták, és ezzel „a városi kincstár káoszát és fosztogatásokat” okoznak – olvasható a lapban.

A szerző hangsúlyozza, hogy a független jelölt győzelme messze túlmutat a délkelet-magyarországi városon, hiszen a magyar választási rendszer erős többségi elemen alapul, a 199 mandátum közül 106 az egyéni választókerületekben dől el, ahol a győzelemhez relatív többség szükséges. Felidézik, hogy 2014-es parlamenti választáson a Fidesz 106 egyedi választókerület közül 96-ban nyert, ami elég volt a kétharmados többséghez, amely aztán az időközi választások következtében el is veszett. A hódmezővásárhelyi eredmény azt mutatja, hogy az ellenzék együttműködésével Orbán pártjának kétharmados többsége megakadályozható – nyomatékosítja az osztrák napilap.

Megjegyzik: az nem valószínű, hogy a Jobbik is részt vehet ebben a koordinációban, talán két vagy három választókerületben lehetséges a közös pártjelölt, ahol az összes ellenzéki támogatás egyesülhet. Emlékeztetnek, hogy az MSZP és a DK már megállapodásra jutott. Ha sikerül az LMP-t és néhány kisebb pártot rávenni a közös jelöltállításra, a kormányzó párttól nagyjából 30 mandátumot tudnának elhalászni – írja Gregor Mayer, megjegyezve, hogy ez még mindig abszolút többséget jelentene a Fidesz számára, de nem alkotmányozó, kétharmados többséget.

Az eredményről a Neue Zürcher Zeitung is beszámolt.

Orbán egyik „erős embere”

A francia Le Figaro azt írja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pártja fájdalmas vereséget szenvedett egy időközi polgármester-választáson néhány héttel az április 8-ai országgyűlési választás előtt, ahol a kormányfő megkísérli majd sorozatban harmadik mandátumát megszerezni. Az eredmény meglepetés – hangsúlyozza a lap –, mivel ez a dél-magyarországi kisváros Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternek, Orbán egyik „erős emberének” fennhatósága alatt áll. 2014-ben a Fidesz még 61 százalékkal, könnyedén győzött, a kormánypártot a radikális Jobbik követte 17,1 százalékkal, majd a MSZP következett 14,9 százalékkal – emlékeztetnek.