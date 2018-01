Márki-Zay: Politikailag motivált nyilatkozatot tett volt munkáltatóm

Közleményt adott ki elbocsátásáról Márki-Zay Péter, a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson az ellenzéki erők széles körű támogatásával induló független jelölt, miután a volt munkáltatója, az őt év végén elbocsátó Legrand azt közölte: nem politikai okokból bocsátották el.

Márki-Zay a Vásárhelyihírek.hu-nak eljuttatott közleményében azt írta, soha nem állította, hogy politikai okból bocsátották el, csupán kérdéseket vetett fel benne a véletlen egybeesések láncolata.

Hangsúlyozta:

az októberi döntés esetén különös, hogy éppen karácsonyra időzítették volna egy nagycsaládos édesapa elbocsátását,

még két nappal korábban is kritikusan fontos feladatokat kapott egyhetes határidővel

és munkaviszonya feltűnő sietséggel, azonnali hatállyal szűnt meg, amire ennél a cégnél más példát nem ismer.

„Sajnálatos módon egy láthatóan politikailag motivált nyilatkozatot tett volt munkáltatóm, azzal, hogy abban Almási István nevét is szerepeltette” – írta. Kiemelte, számára csalódás, hogy a lejárató kampányba belerángattak egy multinacionális nagyvállalatot is. „Sajnálatos, hogy még a nem állami szervezetek is ezer szálon ki vannak szolgáltatva a hatalomnak: kooperációs együttműködések, munkaügyi, adóhatósági és egyéb ellenőrzések, állami megrendelések, pályázatok és támogatások révén. Személyesen továbbra is jó kapcsolatban vagyok volt főnökömmel, és ezzel a kérdést én is lezártnak tekintem” – fűzte hozzá.

Egykori cége közleményében azt írta: a Legrand Magyarország Zrt. minden döntését kifejezetten üzleti és szakmai szempontok alapul vételével hozza meg. Azt írták, a cég egy munkaviszony létesítésekor, annak egész tartama alatt és megszüntetésekor – ahogy az Márki-Zay Péter esetében is történt – a gazdasági racionalitást, a szakmai tudást, az emberi hozzáállást és a teljesítményt értékeli. „Döntéseinkben soha nem játszott szerepet és a jövőben sem fog a munkavállalóink politikai, vallási, nemzetiségi vagy nemi identitás szerinti hovatartozása” – szögezték le.

„A munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó döntés – ahogyan ez minden kiemelt vezetői munkakör esetén előírás – a Legrand Csoport vezetésével egyetértésben és igazolhatóan 2017 októberében született meg. Ebben az időszakban Hódmezővásárhely polgármesteri tisztségét még Almási István Úr töltötte be” – írták. A közlemény szerint a munkaviszony megszüntetésének közlésére, a cég érdekeit figyelembe véve, a folyamatban lévő nagy projektek lezárását követően, decemberben került sor. „A lehetőségünkhöz képest legkedvezőbb megoldást ajánlottuk fel, melyet a munkavállalónk elfogadott” – fűzték hozzá.