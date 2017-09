Marsallbotot vesz a Várba a Miniszterelnökség

Újabb jelentős értékű kincs megvásárlására készül a kormány, ugyanis a Miniszterelnökség 53,9 millió forintot adott a Budavári Ingatlanfejlesztő Kft.-nek arra, hogy megvásárolja Habsburg József főherceg marsallbotját – derül ki a kormányportálra feltett támogatási szerződésből. Az adásvétel a Nemzeti Hauszmann-terv végrehajtásához kapcsolódik, amelynek célja a Budavári Palota helyreállítása és az uralkodói család, illetve az udvar életének bemutatása. A dokumentumokból nem derül ki, hogy kitől kell megvásárolni a marsallbotot.

Habsburg József 1962-ben hunyt el, 89 éves korában, örököse, József Árpád pedig az idén áprilisban Madridban, neki nyolc gyereke született. A Miniszterelnökség szerint hiánypótló emlékről van szó, hiszen magyar köz- és magángyűjteményben nem tudni további marsallbotról. „A főhercegi marsallbot megvásárlása és későbbi bemutatása mindenképpen indokolt és szükséges” – véli a kormány.

Az állami tulajdonban lévő Budavári Ingatlanfejlesztő nagyon aktív a közbeszerzési piacon is. Mostanában leginkább a Budavári Palota egykori Szent István-termének rekonstrukciójával van elfoglalva. Szeptemberben a terem egyedi gyártású fa padló-, falburkolati és mennyezeti, valamint bútorelemeinek gyártására és beépítésére kötött 243 millió forint értékű szerződést. A terem rekonstrukciójához szükséges fémtárgyak és díszítőelemek beszerzése viszont már sokkal olcsóbb volt, hiszen csak 17,6 millió forintba került.

A marsallbotra vonatkozó szerződést a Budavári Ingatlanfejlesztő nevében Gyutai Csaba Kálmán ügyvezető írta alá szeptember 7-én, de a rekonstrukciós közbeszerzéseken is ő volt a cég képviselője. Ez azért is pikáns, mert – mint arról lapunk is beszámolt – a korábban Zalaegerszeg polgármestereként is tevékenykedő Gyutai által vezetett állami cégeknél (a Budavári Ingatlanfejlesztő Kft.-nél és a Várkert Bazárt üzemeltető Várgondnokság Kft.-nél) súlyos szabálytalanságokat tártak fel.

Július végén megírtuk, hogy az ügyben induló átvilágítási vizsgálatot lezárta a Miniszterelnökség, de máig nem hozta nyilvánosságra a dokumentumot. Csepreghy Nándor miniszterhelyettes akkor azt ígérte, leghamarabb szeptemberben tehetik közzé, mert a miniszter, Lázár János – az esetleges személyi döntéseket és jogi lépéseket megalapozandó – jogászokat kért fel a jelentésben foglaltak tanulmányozására.

Sajtóhírek szerint egyébként május végén meneszteni is akarták Gyutai Csaba Kálmánt, ám „egész magas szintről” megvédték, így végül maradhatott.

Az Index szerint a cégvezér egyébként beköltözött egy budavári állami lakásba, de sem bérleti díjat, sem rezsit nem fizetett.

A Hauszmann-tervnek köszönhetően 2024-ig több lépcsőben újítják fel a Várnegyedet. Nem tudni pontosan a költségeit: a kormány szerint nem kerül majd 200 milliárd forintba, az ellenzék szerint viszont ennél jóval több lesz a végösszeg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.15.