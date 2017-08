Maruzsa Zoltán: A honvédelmi nevelés nem új tantárgy, hanem „életérzés”

Minden demokratikus társadalom oktatási rendszerében elengedhetetlen, hogy a lakosság felelőssége megjelenjen, amikor az ország védelmi képességéről van szó – mondta a Magyar Időknek adott interjújában Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár a hazafias és honvédelmi nevelés tervezett átgondolása kapcsán. Hozzátette: nem egy új tantárgyról van szó, hanem „tartalomról, életérzésről, ami már ma is megjelenik a történelemben, a földrajzban, de megjelenhet a zenében és a testnevelésórán is”. A hatályos kerettantervek módosításánál is fontosabb azonban, hogy legkorábban 2019 szeptemberétől egyébként is jön az új Nemzeti alaptanterv – jelentette ki.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A sportlövészetről az elmúlt hónapokban sok szó esett, „de ugyanilyen fontos a karate, vagy például a dzsúdó, amelyeknek most készült el a kerettanterve. A karatét már lehet is oktatni, de ahol van rá lehetőség, ott népszerű a lovaglás is” – tette hozzá Maruzsa Zoltán.

A köznevelési helyettes államtitkár mindemellett azt mondta:

tervezik, hogy a régebbi középiskolai történelmi atlaszokat még egy évig lehessen használni;

érdekes felvetés, hogy már első osztálytól elkezdődjön-e az idegen nyelvi felkészítés, éppen ezért ősztől helyzetfelmérő kutatás indul a témában;

szerinte fontos, hogy a hazai idegen nyelvi oktatás ne nyelvtan-, hanem kommunikáció-központú legyen, a megfelelő alapokra építve;

a gyógytestnevelői feladatok ellátásával kapcsolatban feloldanák a korábban tervezett szigorítást, amely szerint csak adott felsőoktatási szakon végzettek taníthatták volna ezt, aki szakirányú továbbképzést szerzett, az nem;

a tervek szerint pályaorientációs céllal tanévenként két napot igazolt hiányzásként lehet majd arra használni, hogy a tanulók két helyszínre, két munkahelyre is el tudjanak menni a 7. és 8., valamint a 10., 11. és 12. osztály során;

jogszabályban mondják ki, hogy a pedagógus-előmeneteli rendszerben csak a jogszerű foglalkoztatás számít bele a szakmai gyakorlatba;

a mesterpedagógusok útiköltség-elszámolásának felső küszöbét eltörlik, amikor az Oktatási Hivatalnak dolgoznak mások minősítési eljárásában;

és jobban elismernék az elsősorban a hátrányos helyzetű tanulókkal képességkibontakoztató, integrációs felkészítést végző pedagógusok munkáját. Szavai szerint ehhez az kell, hogy az intézményben a hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja az öt százalékot, és az adott pedagógus munkájának legalább 50 százalékában képességkibontakoztató, integrációs felkészítő munkát végezzen.

Arra a felvetésre, hogy a Paulay Alapítványi Középiskolában egy év alatt akartak érettségi bizonyítványhoz juttatni diákokat megfelelő képzés és számonkérés nélkül, Maruzsa Zoltán azt mondta: a felnőttoktatás keretében szervezett osztályozó vizsgákra a tervek szerint a kormányhivatal minden esetben vizsgabiztost küld ki a jövőben a visszaélések elkerülése érdekében, ennek finanszírozását pedig az érintett intézmények viselik, amikor tanulónként 5 ezer forintos eljárási díjat fizetnek majd. „Úgy vélem, ez az intézkedés garantálja, hogy ne kerülhessen sor csalásokra, amelyek ellen a jövőben is határozottan fel fogunk lépni” – fűzte hozzá a köznevelési helyettes államtitkár.