Másodfokon is pert vesztett Norbi, a fitneszguru

Másodfokon is pert nyert Schobert Norbert ellen a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ). A szervezet személyiségi jogsértés miatt indított pert a fitneszguru ellen, mert az A nagy kalóriahazugság című könyvében azt állította: az MDOSZ fő támogatója a Magyar Édességgyártók Szövetsége. Ez a kijelentés a szövegkörnyezettel együtt azt sugallja, hogy a hazai táplálkozástudományi szakma pénzért megvásárolható. Az emiatt indított pert a szervezet első fokon már megnyerte, most a Fővárosi Ítélőtábla hagyta helyben azt az ítéletet, amely szerint Norbi valótlan állításával megsértette a felperes jó hírnevét. A bíróság megtiltotta a kiadvány ezen tartalommal történő forgalmazását is.

A fitneszgurunak nemcsak a hazai, hanem a brit dietetikus szövetséggel is volt afférja. Az a hír még tavaly márciusban röppent föl, mely szerint a Brit Dietetikusok Szövetsége meghívta soraiba Norbit és az Update-et. Alapja az volt, hogy a fitneszguru Facebook-oldalán közzétette: a világ legnagyobb és legrégebbi táplálkozástudományi társasága az „Eating well, Living well” programba invitálta. Hozzátette, hogy minderre nagyon büszke, a szakma itthoni támadásait pedig nem is érti. Szintén posztjában írta, hogy ezáltal programjuk és termékeik a világ 200 ezer szakemberéhez jutnak el. Az örömhírt a BÉT honlapján is közölték, akkor ugyanis még tőzsdén volt a cég. Azóta kiderült: a brit szövetséggel kapcsolatos hír a valóságot finoman szólva sem fedte. A céget azóta a tőzsdén sem jegyzik, távozásukon a kisbefektetők rengeteget buktak.