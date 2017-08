Matolcsy Györgyék megint bőkezűen bántak a milliókkal

Miután az év első három hónapjában egymilliárd forintot osztott szét a jegybank, a második három hónapban már egész szerényen mindössze 217,3 milliót osztottak ki ötmillió forint feletti támogatások jogcímén – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján közzétett listából. A tucatnyi kedvezményezett közül a Budapesti Gazdasági Egyetemnek jutott a legtöbb, 60 millió forint támogatás. Feleennyit kapott a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT), amelynek elnöke Pleschinger Gyula, az MNB monetáris tanácsának tagja, aki havi hárommillió forint fizetést kap a jegybanktól. Az MKT elég színes társaság, hiszen örökös elnöke Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke (1997 és 2009 között az Állami Számvevőszék elnöke), hat alelnöke között pedig ott találjuk Balázs Péter volt külügyminisztert, a CEU egyetemi tanárát, valamint Patai Mihályt, a bankszövetség elnökét, akinek – sajtóértesülések szerint – várbeli luxuslakását használhatta Matolcsy György, az MNB elnöke, bár ezt Patai később tagadta.

Bőkezű volt a jegybank az egyházakkal is: a Pannonhalmi Főapátság alapítványa 30 millió forintot kapott, a Károli Gáspár Református Egyetem pedig 28,1 millió forintot. Biztos nagyon kellett a támogatás a Károlinak, hiszen például tavaly állapodtak meg a Miniszterelnökséggel arról, hogy ingyen megkapják a józsefvárosi Károlyi–Csekonics-palotaegyüttest, amit – miként azt a napokban lapunk megírta – az állam a birtokba adás előtt 12,4 milliárd forintból felújít.

Hatmillió forintot kapott a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ); ennek jogi tagjai között ott találjuk a Belügyminisztériumot, a Honvédelmi Minisztériumot, a BKV-t, a Magyar Fejlesztési Bankot, a Magyar Villamos Műveket, az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Paksi Atomerőmű Zrt.-t is. A GTTSZ egyik elnökhelyettese pedig Lentner Csaba, aki Matolcsy György doktori disszertációjának konzulense volt, és az egyik jegybanki alapítvány kuratóriumának is tagja. Érdekesség, hogy a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete is hatmillió forint támogatást kapott; honlapjukon az áll: még az év elején fordultak kérelemmel a jegybankhoz, hogy egy mikrobuszt vásárolhassanak. Szerencséjükre a kérelmet az MNB elfogadta, és már meg is tudták venni az Opel Vivaro kisbuszt. A támogatotti lista alján 5,9 millió forinttal a zsámbéki plébános Pro Vobis alapítványát találjuk. Ezek a támogatási összegek azonban eltörpülnek az első negyedéves pénzosztáshoz képest, amikor például a Pénziránytű Alapítvány kapott 425 millió forintot. A nonprofit szervezetet az MNB alapította.

Ugyancsak a jegybankhoz kapcsolódik, hogy az intézménynek júniusban mintegy 1400 alkalmazottja volt. Korábban, 2013 októberéig hatszáz alkalmazottal működtek, majd beolvadt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, ekkor 1100 munkavállalóra ugrott fel a létszám, de azóta is folyamatosan bővül. Ennyi embernek viszont rengeteg bért kell fizetni: júniusban összesen 1,3 milliárd forintot, ebből 186 millió forint az 58 vezetőnek jutott, ez hárommillió forintos átlagos bért jelent (Matolcsy György ötmillió forintot keres havonta). A vezetők között 812 ezer forint értékben étkezési jegyet is szétosztottak, gépkocsihasználatuk költségtérítése pedig 5,2 millió forintba került. Az alkalmazottak átlagos bére 800 ezer forint körüli, és a pályakezdők is havi félmilliót kapnak. Közéjük tartozik Polt Petra, a legfőbb ügyész lánya, akiről a 24.hu úgy tudja, Matolcsy György személyesen vette fel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.19.