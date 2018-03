Medián: Nem ingott meg a Fidesz, de „aktív bizonytalanoktól” tarthat

Mostanra sikerült visszanyernie a januárra elbizonytalanodott szavazói többségét a kormánypártnak – írja a Hvg.hu a Medián felmérésének adatai alapján. A kutatás szerint hatszázezer ember akar szavazni, de nem árulja el, van-e már pártja.

A felmérésből az derült ki, hogy a Fidesz támogatottsága másfél hónap alatt a teljes népesség körében 37-ről 39 százalékra, a választani tudó „biztos” szavazók körében pedig 53-ról 54 százalékra mozdult. Más pártok esetében jellemzően csak hibahatáron belüli változások láthatók, bár a Párbeszéddel szövetségre lépett MSZP támogatottsága ősz óta javuló tendenciát követ.

A kutatás szerint a válaszadók 27 százaléka, ezen belül a magukat „biztos” szavazónak gondolók 12 százaléka nem tudja vagy nem árulja el, kire szavazna. Az utóbbi arány csaknem hatszázezer „aktív bizonytalan” szavazót jelent. A „bizonytalanok” amúgy sem tekinthetők egyszerűen pártpreferencia nélkülinek: egyötödüknél (és az aktív bizonytalanok egynegyedénél) található legalább egy olyan párt, amelyre „közepesnél nagyobb” valószínűséggel szavaznának. Az ismeretlen pártpreferenciájú válaszadók 9 százaléka szavazna a közepesnél nagyobb valószínűséggel az LMP-re, míg a Fidesz 8, az MSZP–Párbeszéd közös lista és a DK 6-6 százalékuk számára szimpatikus.

Eközben 56-ról 60 százalékra nőtt azok aránya, akik biztosnak gondolják, hogy a néhány hét múlva tartandó választásokon elmennek szavazni. Ezen a körön belül továbbra is számottevő különbség van a kormány maradásában és távozásában bízók részvételi hajlandósága között: jelenleg a kormányt támogatók 68 százaléka, míg a kormányváltásban reménykedők 59 százaléka mondja magát „biztos” szavazónak.

A Medián kutatása szerint a teljes ellenzéki koordináció hívei nemcsak az MSZP–Párbeszéd közös lista, de az LMP és a DK hívei között is (60, 50, illetve 49 százalékos) többségben vannak, míg a Jobbik szavazóinak relatív többsége (42 százalék) azt tartaná a legjobbnak, ha az ellenzéki pártok összefogása mellett a Jobbik saját jelöltje külön indulna. Azonban a jobbikosok egyharmada is támogatná a legszélesebb körű összefogást. A kormányváltást óhajtó, de párt nélküli szavazók 56 százaléka is a teljes körű koordinációt részesítené előnyben.

A felmérés adatai alapján Karácsony Gergely tudna a legközelebb kerülni Orbán Viktorhoz, de bő egy hónappal a választás előtt még ő is jócskán alulmaradna. Ha ugyanis csak két jelölt közül lehetne választani, Orbán – kihívótól függetlenül – a népesség 46-47 százalékának szavazatára számíthatna. Orbánnal szemben Karácsonyt az emberek 28 százaléka, Szél Bernadettet 25 százalék, Vona Gábort 20 százalék, Gyurcsány Ferencet pedig 19 százalék választaná.

A Medián a közvélemény-kutatást március 2. és 7. között, vagyis a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást követően, a HVG számára végezte.