Még az idén Magyarországra látogat Macron

Még az idén Magyarországra látogat Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnöke – jelentette be Éric Fournier francia nagykövet a francia nagykövetségen adott fogadáson, írja az Index. A vizit időpontját egyelőre nem közölték.

Az esemény egyébként a francia nagykövetség hivatalos július 14-i fogadása, amelyen megjelent Novák Katalin nemzetközi ügyekért felelős államtitkár is.

Korábban megírtuk, a franciák nemzeti ünnepén az amerikai hadsereg volt az egyik főszereplője a hagyományos katonai díszszemlének, mivel az Egyesült Államok száz évvel ezelőtt lépett be az első világháborúba. A díszszemle vendégeként Donald Trump is Párizsba érkezett. Az amerikai elnök láthatóan élénk beszélgetést folytatott Macronnal a parádé alatt, amelyen nyolc amerikai harci repülő és 145 amerikai katona is részt vett, Trump pedig a hadsereg főparancsnokaként tisztelgett nekik.