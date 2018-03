Még egy hónapja sincs, hogy öngyilkos lett a Kósa Lajost megbízó nő férje

Több mint két hete öngyilkos lett az a férfi, akinek a felesége állítólag átverte Kósa Lajost – tudta meg a 168 Óra.

A tárca nélküli miniszter által közzétett videóban emlegetett asszonyt, akivel Kósa Lajos a vagyonkezelésről közjegyző által hitelesített okiratot írt alá, a lap értesülései szerint őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói.

Jelenleg ugyanakkor a Csenger községben élő nő nem előzetes letartóztatásban, hanem házi őrizetben vár a büntetőeljárás őt érintő következményeire – írta a 168 Óra.

A Kósa Lajoshoz tanácsért folyamodó nő és férje, Sz. Gábor ugyanis azzal az indokkal kértek és kaptak sorozatosan kölcsönt a Csengerben élőktől is, hogy Németországból „hihetetlen vagyont örököltek”, és azt majd busás haszonnal visszaadják.

A Fidesz volt alelnöke nyilatkozatában arról is beszélt, jó barátjától, a csengeri polgármestertől (Forján Zsolttól) hallotta, hogy az őt éveken át átverő hölgy a csengeri önkormányzatnak, az ottani egyháznak is felajánlásokat tett, emiatt az ügyben feljelentés is született. A csengeri polgármester elmondása szerint a rendőrségi eljárás folyamatban van – állítja a 168 Óra cikke.

Kósa Lajos az őt szerinte átverő asszonnyal és férjével régóta kapcsolatban állhatott, a cikk szerint még valamilyen – vélhetően születésnapi – ünnepi összejövetelükön is részt vett.