Még két napig lehet átjelentkezést vagy mozgóurnát kérni

Még két napig, pénteken 16 óráig lehet jelezni a választópolgár lakóhelye szerinti település jegyzőjénél, ha valaki az országgyűlési választás napján nem a lakóhelyén, hanem egy másik magyarországi településen szeretne szavazni – írja az MTI.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, a saját választókerületének a jelöltjeire szavazhat.

Az átjelentkezést a választó lakcíme szerinti helyi választási irodánál postai úton, személyesen vagy online formában, a www.valasztas.hu oldalon lehet kérni. A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik.

Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén van. Ebben az esetben ugyanis az ápolt a lakcíme szerinti szavazókör szavazatszámláló bizottságától (szszb) nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt csak a szavazókör területén belül vihetik ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a település e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör szszb-jétől már kérheti, hogy mozgóurnát vigyen hozzá.

A helyi választási iroda a választópolgárt kérelmére törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a megjelölt település átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.

A választópolgár április 6-án 16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

A helyi jegyzőtől ugyancsak péntek 16 óráig kérhet mozgóurnát a mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár.

A mozgóurna iránti kérelmet április 6-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodához. Ezt követően már csak a szavazás napján, a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni mozgóurnát 15 óráig.

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – az azt igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

A mozgóurna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain és a szavazás helyszínén túl tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is.

A külképviseletre is feladható a szavazási levélcsomag

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 24-éig felvetették magukat a névjegyzékbe – ezt összesen több mint 378 ezren tették meg a határidőig. A Nemzeti Választási Iroda eljuttatta a választópolgároknak a szavazási levélcsomagokat: valamivel több mint 50 ezren kérték, hogy a szavazási levélcsomagot személyesen vehessék át a kijelölt külképviseletek egyikén, és 328 ezren levélben kérték azt.

A szavazó azonban szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza voksát az NVI-hez: a válaszborítékot feladhatja postán – bárhonnan ingyen –, ebben az esetben a levélnek április 7-én éjfélig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás végéig kell megérkeznie a levélszavazatnak a külképviseletre. Az ortodox húsvét miatt a romániai és szerbiai voksolóknak számítaniuk kell arra, hogy a román és szerb posta pénteken az ünnepnap miatt nem dolgozik, az amerikai kontinensen szavazóknak pedig figyelembe kell venniük, hogy az időeltolódás miatt a külképviseleti szavazás szombaton lesz.

Amennyiben a választópolgár a külképviseletre levélben küldi el szavazatát, az NVI-nek megcímzett borítékot egy nagyobb „szállítóborítékba” kell helyeznie, és azon kell feltüntetnie a külképviselet címét.

A válaszboríték leadható bármely külképviseleten is március 26-tól munkanapokon, a külképviseletek általában 9-16 óra között vannak nyitva. Van azonban öt külképviselet, ahol hosszabbított nyitva tartással fogadják a levélszavazatokat: Beregszászon és Ungváron munkanapokon 6-20 óra között, pénteken 6-22, szombaton pedig 6-20 óra között lehet leadni a levélszavazatokat. Csíkszeredában és Kolozsváron csütörtökig 6-22 óra között, pénteken 6-24 óra között, szombaton pedig 6-22 között várják a levélszavazatokat. Szabadkán szintén 6-20 óra között lehet leadni a levélszavazatokat csütörtökig, pénteken itt is 6-24 között van rá mód, szombaton pedig 6-22 óra között fogadják a levélszavazatokat.

Az NVI-hez beérkezett, illetve a külképviseletekről beszállított levélszavazatok feldolgozása április 3-án, kedden kezdődött meg. Felbontják a külső, szállító borítékot, és az azonosító nyilatkozat tartalmát a levélben voksolók névjegyzéke alapján ellenőrzik, szükség esetén a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó, illetve a magyar állampolgárságot igazoló okirat nyilvántartásában, valamint az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megkeresése útján is. Ha az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok a levélben szavazók névjegyzékében, illetve nyilvántartásokban szereplő adatokkal megegyeznek, a szavazatot tartalmazó borítékot – felbontás nélkül – félreteszik. Ezt ugyanis csak a szavazás lezárulta után lehet felnyitni.