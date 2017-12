Még nem fizet a kormány a nyugdíj előtt álló pedagógusoknak

Nem siet a kabinet a nyugdíjhoz közeli pedagógusok járandóságának kifizetésével – írja a Hír TV.

Az Alkotmánybíróság döntése szerint annak a több mint ezer tanárnak jár a pluszpénz, akik egy kormányrendelet miatt nem léphetett át a magasabb fizetést jelentő pedagógus II. kategóriába.

„Nagyon bízom abban, hogy ezt az összeget minél gyorsabban megkapják. Ez nagyjából attól függ, hogy ki milyen kategóriában volt. Nettó 300-500 ezer forintot a kollégáknak meg kell kapniuk. Bízom abban, hogy kamatosan kapják meg attól függetlenül, hogy a jegybanki alapkamat most nem olyan magas, de ezt így illik” – mondta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Mendrey László.

Az Országgyűlés kulturális bizottságának jobbikos elnöke is üdvözli az Alkotmánybíróság döntését. „A nyugdíj előtt álló pedagógusokkal kapcsolatban már sokszor felmerült ez a jogi vita, és sok szakmai szervezet is jelezte korábban, hogy itt igazságtalan a rendszer, amit létrehoztak. Ezt most már az Alkotmánybíróság is megerősítette, jogilag sem vitatható ez a kérdés. Bízom benne, hogy minél előbb kárpótolják azokat, akik megszenvedték ennek a jogszabálynak a hátrányait” – jelentette ki Dúró Dóra.

A kormány viszont egyelőre semmit sem ígér, a szóvivő szerint vizsgálják a döntést. „Az Emmi szakemberei, illetve a döntést tanulmányozni jogosultak vizsgálják, hogy pontosan milyen következmények vannak. Úgy gondolom, hogy vissza kell térnünk erre a kérdésre, és addigra lesznek pontos információink” – fogalmazott Kovács Zoltán kormányszóvivő. A tanárok így idén már biztos nem kapják meg a pénzüket.

Mint ismeretes, a köznevelési törvény 2013-mal vezette be az új előmeneteli rendszeren alapuló pedagógusi életpályát. Ez minősítő vizsgát írt elő a pedagógusoknak, ennek eredményétől függ a besorolásuk és a fizetésük is. Induláskor minden pedagógus a legalacsonyabb kategóriába került – sokan igyekeztek is, amint lehetett, elérni átsorolásukat a pedagógus II. fokozatba –, köztük olyanok is, akiknek legfeljebb tíz évük volt a nyugdíjig. 2016-ban azonban a kormány úgy döntött, a nyugdíj előtt állók automatikusan átkerülnek a magasabb fizetési fokozatba, a szabály azonban azokra nem vonatkozott, akik már megkezdték a minősítési eljárást.

„Volt 1300 olyan kolléga, akinek ezen a minősítő eljáráson nem kellett volna keresztülesnie, vállalták ezt. Ugyanakkor az Oktatási Hivatal az ő minősítésüket úgy ítélte meg, hogy nem felel meg, tehát sikertelennek minősítette. Ebben a kormányrendeletben benne volt, hogy a magasabb fizetés mindenkit megillet, de ezt az 1300 kollégát, akinek sikertelen volt az eljárása, nem illeti meg. Ezért fordult a Pedagógusok Szakszervezete ezeknek a kollégáknak a képviseletében az Alkotmánybírósághoz” – fogalmazott Galló Istvánné, a szakszervezet elnöke.