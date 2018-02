Még veszélyben van a gyermekhospice-ház

Az idei 9 millió forintos hiányunk felét sikerült rendeznünk magánszemélyek felajánlásaiból, de a hosszú távú működésünk továbbra sem biztosított – mondta a Magyar Nemzetnek Gyura Barbara, a pécsi Szemem Fénye Alapítvány vezetője. Az alapítvány a súlyosan beteg, illetve haldokló gyermekek számára működteti a Dóri Ház nevű otthont. A gyermekhospice-házat működtető alapítvány 2015 után egyre súlyosabb anyagi helyzetbe került: az adományok a korábbi negyedére estek vissza, munkatársaikat elküldték, az ápolókat alig tudták fizetni – írta meg lapunk nemrég. Az otthon jelenlegi lakóját – a súlyos izomsorvadással küzdő Sziládi Dórát – életben tartó lélegeztetőgép volt az egyetlen törvényes akadály, amely miatt nem kapcsolta le a szolgáltató az áramot náluk, tartozás miatt. Az otthon célja, hogy kórházon kívül biztosítsanak ingergazdag, családias környezetben ápolást gyerekeknek, illetve szomorúbb esetben elviselhetőbbé tegyék az elmúlást számukra és családjaiknak.

– Befizettük 3,5 millió forintos NAV-tartozásunkat, lekerült számlánkról az inkasszó. Rendeztük elmaradásunk egy részét az áramszolgáltatónak is, amely levette a 400 ezer forintos zálogot az egyik mentőautónkról. Mégsem vagyunk kint a vízből – mondta Gyura Barbara. Rendkívül hálásak az adományoknak, ugyanis most néhány hónapig rendezett körülmények között tudnak foglalkozni a gyerekekkel, de a főleg közművek felé fennálló tartozásaik továbbra is veszélyeztetik működésüket. Ugyan mostanában még naponta ezer–ötezer forintos magánfelajánlásokat kapnak, tapasztalatuk szerint néhány nap után rendre visszaesnek a támogatások, ami lehetetlenné teszi a kiszámítható működést. Gyura Barbaráék mellett más kisebb alapítványok is hasonló gondokkal küzdenek: nincsenek olyan partnereik, akik havonta, illetve rendszeresen tudják támogatni őket.

Az alapítványt többen megkeresték, hogy személyijövedelem-adójuk (szja) egy százalékát felajánlják, de a telefonok alapján semmilyen következtetést nem tudnak levonni arra vonatkozóan, hogy nyárra milyen felajánlást kapnak.

– Megkeresett minket az egészségügyi államtitkárság, amelynek munkatársaival egyeztetésbe kezdünk, hogy a Dóri Ház milyen jogszabály megváltoztatásával juthat állami normatív támogatáshoz – mondta bizakodó hangon az alapítvány vezetője. Bár Magyarországon – ha nem is túl nagy mértékben – kaphatnak állami működési támogatást hospice-ellátást biztosító intézmények, ezek főleg daganatos betegek ellátására vonatkoznak. Az alapítvány viszont nem csak ilyen megbetegedésű gyerekekkel foglalkozik, ennek megfelelően szolgáltatásuk is eltérő, így nem jutnak állami támogatáshoz. Mint korábban megírtuk, Balog Zoltán miniszteri keretének terhére évente 5–7 millió forintos támogatást kaptak, de az messze nem elegendő működésükhöz.

Az alapítvány a normatív támogatási rendszer módosításán kívül azt is szeretné elérni, hogy a bevételük egy részét adó charity shopok, azaz adományokat értékesítő boltok áfamentességet kapjanak, ami havonta három-négyszázezer forintot is jelenthet számukra. Egy ilyen módosítás nagyobb összegű bevételi lehetőséghez juttatná a hasonló közhasznú szervezeteket is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.12.