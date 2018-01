Megáll az ész: Orbán kormánya fogadta be az Őcsényből kiutált menekülteket

Nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket – így hangzott Orbán Viktor miniszterelnök emlékezetes kijelentése akkor, amikor tavaly szeptemberben halálosan fenyegettek meg egy őcsényi panziótulajdonost azért, mert néhány napra menekülteket szállásolt volna el. A vállalkozó autóját is megrongálták, a helyi polgármester pedig egy időre lemondott tisztségéről.

A kormányfő csak azt „felejtette el” megemlíteni, hogy az Őcsényből kiüldözött menekültek közül 7-8-nak éppen az ő kormánya adott hivatalos oltalmazotti státuszt vagy menedékjogot, szintén tavaly, vagyis teljesen legálisan, igazoltan az üldöztetés elől menekülve tartózkodtak Magyarországon. Mármint Orbán Viktor kormánya szerint is. Erről Siewert András, a menekültek nyaralását szervező Migration Aid kuratóriumi elnöke nyilatkozott a Hvg-nek.

Nemrég röppent fel a hír, hogy hazánk tavaly nagyjából 1300 menekültet fogadott be – ami egyébként teljesen normális ügymenet és üdvözlendő lépés volna –, éppen csak a szám érdekes, az ugyanis éppen akkora, mint amennyi „migránst” „Brüsszel” „erőszakolt volna ránk” (valójában nem erről van szó: Görögországtól és Olaszországtól kellett volna ennyi ember menedékkérelmének elbírálását átvállalni, tehermentesítendő az ottani hatóságokat, de akár nemet is mondhattunk volna az összes esetben – a szerk.). Minderről Altusz Kristóf helyettes külügyi államtitkár a Times of Malta című lapnak beszélt. Köztük voltak az őcsényi ügyben érintettek is.