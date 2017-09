Megállítana négymillió embert Bakondi György kerítése?

A műszaki határzárnak, a jogszabályi intézkedéseknek és a tranzitzónák létrehozásának köszönhetően a két évvel ezelőtti 391 ezerrel szemben tavaly már csak 18 236 illegális határátlépő érkezett Magyarországra, az idén pedig eddig 1157 – jelentette ki a Magyar Időknek adott interjúban Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hozzátette: a migránsok számának ilyen mértékű csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy Macedónia a görög határra, míg Szlovénia a horvát határra épített műszaki határzárat.

Bakondi György arról is beszélt, nem igaz, hogy Magyarország nem fogad be valódi menekülteket. Aki hajlandó együttműködni a hatóságokkal, és betartja a magyar és az európai uniós törvényeket, regisztrálja magát, menedékkérelmet nyújt be, annak elbírálják a kérelmét. 2015-ben 508 bevándorló kapott menekült-, oltalmazotti vagy befogadotti státust, tavaly 438, az idén eddig pedig 720.

Az Európai Bíróság kvótaperben hozott döntésével kapcsolatban a főtanácsadó azt mondta: az ítéletet a kormány tudomásul veszi, de a magyar álláspont továbbra is az, nem felel meg az EU szabályainak, hogy kötelező legyen befogadni bárkit is, csak önkéntes kvóták lehetnek.

Egy esetleges újabb migrációs hullám kapcsán viszont Bakondi György úgy vélte, instabil a helyzet:

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

kijelentette, hogy 70-80 ezer migráns a nyugat-balkáni útvonalon rekedt, „ők bármelyik pillanatban megjelenhetnek a határainknál”. A Közel-Keleten, Libanonban, Jordániában és zömében Törökországban hárommillió menekült van, akiknek az összetétele ismeretlen, és mivel „nem mondható ideálisnak” az EU és Törökország kapcsolata, a törökök bármelyik pillanatban útnak indíthatják ezeket az embereket. Az Európai Uniót Líbia felől is tovább fenyegeti a tömeges migráció, ott egymillióan várakoznak. Tömegek várhatók Marokkóból, a spanyol enklávékból is.

Kérdés, hogy ha valóban több mint négymillió menekült és migráns várakozik Törökország, Marokkó és Líbia területén, hogy Európába jusson, akkor mire elég egy műszaki határzár: Törökország az EU-tól kapott hárommilliárd euró fejében tartja vissza a bevándorlókat – ha egyszer mégis megnyitja a kaput, akkor a magyar és a szlovén szögesdrót sem állítja meg a migrációt.

Kitért arra is: „most, hogy az Iszlám Állam visszaszorulóban van, tömegesen küldi harcosait Európába. Általánosságban a migránsok nem terroristák, de nyilvánvalóan vannak köztük merénylők is”.

Bakondi György rámutatott, hogy Európában, a nagy befogadóországokban egyértelműen növekedett a bűnelkövetők között a migránsok részaránya. Hírek sora szólt az általuk elkövetett, nők elleni erőszakról, vagyon elleni bűncselekményekről, a közbiztonsági helyzet romlott, és most súlyosabb, mint akár 2015-ben volt – fogalmazott.

Tegyük hozzá Bakondi György nyilatkozatához: bárhol romlana a bűnügyi statisztika, ahol rövid időn belül több százezer vagy akár csak több tízezer ember jelenik meg. Emlékezzünk Bécsre, ahol a nyolcvanas évek közepén-végén számos üzlet kirakatában lógott a számunkra sértő, „Magyar! Ne lopj!” feliratú tábla – pedig a magyar vendégek főleg csak vásárolni és kirándulni érkeztek az osztrák fővárosba.