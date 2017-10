Megbukott az átvilágításon Orbán Viktor kedvenc arab üzletembere

Hiába kért magyar állampolgárságot Zaid Naffa arab üzletember, Jordánia tiszteletbeli konzulja, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel is jó kapcsolatot ápol. Az Index cikke szerint a Terrorelhárítási Központ kockázatokat tárt fel, amikor ellenőrizte Naffa hátterét. A konzul volt az, aki bemutatta egymásnak a kormányfőt és az azóta elhunyt, az FBI által is körözött Ghaith Pharaon szaúdi milliárdost, aki szintén magyar állampolgár akart lenni.

Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő tekintett be a Pharaon állampolgársági kérelmével kapcsolatos iratokba, amelyekből kiderül, hogy nemcsak Pharaon, de Naffa is magyar állampolgárságot akart, illetve rajtuk kívül még hét arab üzletember. Ráadásul mindegyikük ugyanazt a budapesti címet adta meg a kérelmében: a jordániai tiszteletbeli konzulátusként is működő Béla király út 2. B/C-t. Ez azt jelenti, hogy Naffán keresztül csoportosan igényeltek külföldiek magyar állampolgárságot.

A Terrorelhárítási Központ mind a kilenc honosítási kérelmet kérő személyt átvilágította, egyiküknél pedig kockázatokat tárt fel: Zaid Naffánál. Magyarul a TEK átvilágításán megbukott a tiszteletbeli konzul. Demeter azt is megtudta, hogy Pharaon végül nem kapta meg a magyar állampolgárságot, 2016. december 16-án Áder János államfő elutasította. Nem közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági okokból, hanem azért, mert Pharaonnak nincs meg a nyolcévnyi tartózkodása Magyarországon, amitől egyébként Áder eltekinthetett volna.

A Naffa család – három fivér és egy nővér – a nyolcvanas évek eleje óta él Magyarországon. Zaid Naffa annak ellenére közel került a kormányfőhöz, hogy zűrös ügyei miatt korábban az is felmerült, hogy kiutasítják az országból. Az üzletember testvére, Oszama a keleti nyitás zászlóshajójának tekintett Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. arab országokért felelős kereskedelmi igazgatói posztját töltötte be 2013-től 2015-ig, majd nagykövet lett az Egyesült Arab Emírségekben. 2016-ban Zaid Naffát kétszer is lefotózták, amint Orbán vejével, Tiborcz Istvánnal és Pharaon jordán ügyvédjével kávézik a Greshem-palota teraszán.