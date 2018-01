Megdőlt a melegrekord a fővárosban

Hétfőre virradóra megdőlt a legmagasabb minimum-hőmérséklet fővárosi napi rekordja, de az országos nem – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) az MTI-vel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Tájékoztatásuk szerint mostanáig 2001-ben volt a legenyhébb január 7-ei hajnal a fővárosban. Akkor 6,9 Celsius-fokot mértek, most 7,2 fokot regisztráltak Budapesten.

A télen megszokotthoz képest január első napjaiban inkább tavaszias volt az időjárás. Az elmúlt napokban több melegrekord is megdőlt: a leghidegebb órákban 10 fok körüli értékeket mértek, vasárnap délután Mohácson 17,7 fokig melegedett fel a levegő.

Szombaton is megdőlt a hajnali és a nappali melegrekord is, az ország több pontján 17 foknál melegebb volt. Az OMSZ előrejelzése szerint a Kárpát-medencétől északkeletre, majd keletre elhelyezkedő anticiklon peremén továbbra is enyhe, változó nedvességtartalmú léghullámok érkeznek térségünk fölé, így folytatódik az enyhe idő. Azonban fokozatos lehűlés várható, hétvégén pedig már hó is eshet.