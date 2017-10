Megéri Mészáros közelében élni: 80 milliót kaphatnak a helyi egyetemisták

Egy év alatt csaknem a másfélszeresére nőtt a Mészáros Alapítvány ösztöndíjprogramjába jelentkezők száma. A havi 50 ezer forintra lényegében minden Felcsúton, Alcsútdobozon, Válon, Vértesacsán, Tabajdon vagy Kajászón élő felsőoktatási hallgató jogosult – ezt maga az alapítvány jelentettbe be az MTI Országos Sajtószolgálatához eljuttatott közleményében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hozzátették, hogy jelenleg hat Vál-völgyi település 173 felsőoktatási tanulója részesül havi 50 ezer forintban.

Mészáros Lőrinc a felsőoktatásban tanulók segítésére hozta létre 2016-ban a Mészáros Alapítványt, amely a Vál-völgy hat településének (Felcsút, Alcsútdoboz, Vál, Vértesacsa, Tabajd és Kajászó) 124 hallgatóját egy év alatt 62 millió forint ösztöndíjjal segítette. Idén az október 15-i határidőig 173 fiatal jelentkezett a havi 50 ezer forintos támogatásra.

Ösztöndíjat az a Vál-völgyben élő, 30 évesnél fiatalabb hallgató kaphat, aki alapfokozatot eredményező alapképzésen, mesterfokozatot eredményező mesterképzésen, illetve osztatlan képzésben folytatja tanulmányait, bármilyen (nappali, esti vagy levelező) tagozaton.

Ebben a tanévben Alcsútdobozról 27, Felcsútról 37, Tabajdról 12, Kajászóról 15, Válról 73, Vértesacsáról pedig 9 hallgató részesül támogatásban.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Mészáros Alapítvány számukra várhatóan több mint 80 millió forintot utal majd ki.

Az ösztöndíjban részesülők a program lezárásaként nyáron részt vesznek egy szakmai konferencián, ahol a gazdasági élet kiemelkedő szakemberei tartanak prezentációt, a hallgatóknak pedig lehetőségük van jobban megismerniük egymást. Mint a közleményből kiderül,

a Mészáros Alapítvány egyrészt lehetőséget kíván adni arra, hogy a fiatalok életük talán legfontosabb éveiben energiájukat a tanulásra, saját maguk képzésére fordítsák, és ne az anyagiak miatt aggódjanak.

Másrészt az alapító a Vál-völgy gazdasági fejlődését is biztosítani szeretné hosszabb távon, hozzájárulva a térség diplomás munkaerejének utánpótlásához.

A kommüniké arról nem szól, hogy az ösztöndíj megítélését tanulmányi feltételekhez is kötné az alapítvány, vagy odaítéléséhez az is elég, ha egy egyetemista a völgyben lakik. Az összeg mindenesetre nagyobb, mint a köztársasági ösztöndíj egy főre jutó kerete – utóbbi ugyanis 34 ezer forint havonta, a kormány pedig feltételként szabja meg azt is, hogy az igénylőnek legalább két félévnyi hallgatói jogviszonyt és 55 tanulmányi kreditet kell felmutatnia

Nem csak a hallgatók, de a Vál-völgyben élő fiatal párok is jól járnak a nagyvállalkozó közelségével: nemrég számoltunk be róla, hogy Mészáros Lőrinc és családja új alapítványt hozott létre, ami vissza nem térítendő otthonteremtési támogatást nyújt a 35 évesnél fiatalabb felcsúti vagy alcsútdobozi pároknak, illetve ösztöndíjat ad a térség hat településén élő, jól tanuló felső tagozatos általános iskolásoknak.

Az érintett felcsúti és alcsútdobozi házaspárok, illetve élettársak akár ötmillió forintos vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak otthonteremtésre, ha vállalják, hogy tíz évig otthonuk marad a választott település – fejtette ki az alapító. Az ötmillió forintos támogatás új lakás vagy ház vásárlása, illetve építése esetén igényelhető, míg használt ingatlan vételéhez négymillió, felújításhoz, bővítéshez pedig másfél millió forintos támogatás kérhető.