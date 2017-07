Meghalt a kislány, akit nyitott mellkassal szállítottak át CT-re

Meghalt az a kislány, akit nyitott mellkassal szállítottak át a gyermekszívklinikáról a Heim Pál Gyermekkórházba, mert előbbiben nem volt CT – írja a HVG.hu. A halálhírt a kislány nagymamája közölte a Klubrádió betelefonálós műsorában.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A gyermeket múlt péntek délelőtt szállították át, és este 21 órára meghalt. A nagymama elmondása szerint az orvosok 16 napot küzdöttek a kislány életéért.

A nagymama már korábban is telefonált a Klubrádiónak, ennek nyomán derült ki, hogy az Országos Kardiológiai Intézetben nincs CT illetve MR, ezért a gyerekeket a Heim Pál Gyermekkórházba, a felnőtteket az István-kórházba szállítják át. Az intézet főigazgatója az RTL Klubnak azt mondta, hetente 8-10 alkalommal fordul elő, hogy műtét előtt másik kórházba kell menniük a betegeknek a gépek hiánya miatt. Rendszeresen kértek pénzt a műszerekre, hogy házon belül is el tudják végezni a vizsgálatokat, de eddig nem kaptak. Balog Zoltán azt ígérte, jövőre mindenképpen kap CT-t a Kardiológiai Intézet, vagyis az a kórház is, ahol a legkomolyabb szívműtéteket végzik az országban – idézi fel a HVG.hu.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára az MTI-nek korábban azt mondta, nagyot lépett előre 2010 óta Magyarország a CT-, MR-berendezések számát tekintve: míg 2010-ben 30 MR volt használatban, mára 65 van, 117 százalékkal, több mint a duplájára emelkedett a gyógyításhoz használható MR-eszközök száma.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Hozzátette, CT-berendezésből 2010-ben még csak 73, mára már 104 darab, 42 százalékkal több található az országban, vagyis számszerűen is kimutatható, hogy a gyógyítás feltételei érezhetően javultak Magyarországon – ráadásul másfél évvel ezelőtt a kormány 50 milliárd forintot fordított az állami intézményekben működő képalkotó diagnosztikai eszközök fejlesztésére, és a következő években is újabb beszerzések várhatók.

„Ma azok a politikusok keveslik ezt a növekedést, akik kórházfejlesztések helyett vizitdíjjal és kórházi napidíjjal akarták megsarcolni a betegeket” – vélekedett az államtitkár.

Balog Zoltán miniszter pedig kedden este az ATV-ben azt mondta, lehet, hogy a betegeket időnként nyitott mellkassal kell átszállítani egy másik kórházba CT-vizsgálatra, de korábban a másikban sem volt CT, most legalább már van. Megismételte, hogy az egészségügyet álhírekkel támadják: mindenki csak azt szajkózza, hogy melyik intézményben nincsen CT, miközben mostanra kétszer annyiban van, mint ahányban korábban volt.