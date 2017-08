Megint fütyüléssel várja Vlagyimir Putyint az Együtt

Idén másodjára jön Magyarországra Vlagyimir Putyin, és ahogy februárban, az Együtt most is füttyel és tüntetéssel kíséri majd az útját. Juhász Péter, a párt elnöke szeretné, ha akciójukhoz most több ellenzéki párt is csatlakozna – írja a Hír TV.

„Azt látni kell, hogy Putyin gyakrabban jön Magyarországra Orbánt kézben tartani, mint Brezsnyev jött Kádárt kézben tartani […]. Egyértelműen látszik, hogy Oroszország ma keményebben tartja kézben Magyarországot, szinte, mint a Kádár-rendszer idején. Legalábbis közvetlenebb ez a kapcsolat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben is legyen együttműködés, ezért én levelet írtam mind az LMP, mind a Momentum elnökségének, hogy közösen szervezzünk tüntetést” – fogalmazott Juhász Péter.

„Sokkal hatásosabb és célszerűbb egy nagy közös rendezvény, mint sok apró. Utóbbi Orbán politikáját erősíti, míg az együttes kiállás reményt ad az embereknek, akik egy jobb, együttműködőbb, összekovácsolt országra vágynak” – írta korábban Facebook-oldalán az Együtt elnöke.

Tóth László, a Magyar Judoszövetség elnöke az ATV-ben jelentette be, hogy a Nemzetközi Judoszövetség Budapesten élő román vezetője, Marius Vizer hivatalosan is meghívta a szervezet tiszteletbeli elnökét, Vlagyimir Putyin orosz államfőt a magyar fővárosban rendezett cselgáncs-világbajnokság augusztus 28-i megnyitójára.