Meghívták a Fidesz jelöltjét Svédországba

Meghívták Svédországba Hollik Istvánt, a Fidesz–KDNP Budapest belváros képviselőjelöltjét, miután a politikus Facebook-oldalán nemrég megjelent egy Lázár Jánoséhoz hasonló videó – csak ebben nem Bécs, hanem Svédország van beállítva a fertő melegágyának.

A felvételen Hollik egy Fekete Ida nevű hölggyel beszélget az utcán sétálva, s a nő elmeséli, hiába élt negyven éven át Svédországban, nyugdíjas éveit inkább itthon, biztonságban akarja már tölteni, mivel szerinte a skandináv ország nagyon megváltozott, már a piacra is kockázatos járni. Ennek alátámasztására ráadásul a videóban olyan felvételeket is bevágtak, amelyeken utcai zavargások, felgyújtott autók, robbantások, rendőri kordon mögött posztoló, maszkos kommandósok látszanak.

A posztra Szilva Attila fizikus, a Momentum Mozgalom tagja nyílt levélben reagált Holliknak. „Március 23-án kikerült az Ön oldalára egy videó, amin egy Svédországból hazaköltözött magyarral beszélget Budapesten. A háttérben pedig egy összevágott videón az látszik, mintha Svédországban polgárháború lenne. Miután itt élve ezt a képet rendkívül hamisnak, a tényszerűséget teljesen mellőző ábrázolásnak találom, szeretnék egy javaslattal élni. Kérem, hogy utazzon el hozzám Uppsalába, ahol én élek, és forgassunk le közösen egy beszélgetést, és készítsünk el közösen egy videót. Töltsünk el itt legalább egy napot. Kifizetném Önnek az útiköltségét is. (…) Ellátogatnánk közösen az uppsalai dómba, ami egy gyönyörű katedrális a város közepén, a város szimbóluma. Ha vasárnap érkezik, akkor látni fogja, hogy a keresztény kultúra virágzik Svédországban. (…) Felszállunk utána a hetes buszra a Stora torgeten, és kimegyünk Gottsundára. Ha van kedve biciklivel is mehetünk oda egy erdőn át, ami nagyon kellemes kirándulás. A buszon találkozhat hidzsábos lányokkal, akik valószínű skype-olni fognak utazás közben a telefonjukon, de nem kell tőlük megijedni. Ha félne, akkor elmegyünk együtt egy csereháti faluba, Borsod megyébe, ahonnan én származom. Ott látni fog kendős asszonyokat, akik vasárnaponként templomba járnak. Javaslom, hogy hozzon egy fürdőruhát. Gottsundán van egy uszoda, ahová a mai napig visszajárok. Itt találkozhat burkiniben és bikinben úszókkal egyaránt. (…) Elmesélek majd egy történetet részletesen arról, hogy télen vettem egy bútorlapot a Bauhausban, hívtam egy tehertaxit, majd lemerült a telefonom. Próbáltam segítséget kérni, de csak egy iraki család segített ki. Volt egy Önnel és velem nagyjából egyidős srác, aki gyógyszerészként végzett azon az egyetemen, ahol én most bevándorló kutató vagyok. Az ő testvére egy taxis, aki szolgálaton kívül volt, és segített kihívni egy másik taxit. Bemutatta az egész családot, a gyerekektől a nagyszülőkig. Mégis, mit mondana Ön ennek a családnak szemtől szemben?” – áll Szilva Attila bejegyzésében.