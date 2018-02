Mégis elment 600 millió forint közpénz az ingyen olvasható könyvre

Ugyan a Lázár János vezette Miniszterelnökség végül belátta, hogy felesleges 600 millió forintnyi közpénzt elkölteni egy, az interneten bárki által ingyenesen fellelhető, XIX. századi enciklopédia újranyomtatására, a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumot (KKM) ez, úgy tűnik, nem zavarja. A tárca a 27 kötetes sorozatból több ezer példány kiadatását intézi – tudta meg a Magyar Nemzet.

Lapunk tavaly számolt be róla, hogy egy 2016 év végi kormányhatározat értelmében a kormány Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című, először 1896-ban megjelent sorozat újbóli kiadásának támogatásáról döntött.

Bár a monográfia valóban egyedülálló, azonban teljes terjedelmében megtalálható az interneten, vagyis bárki ingyenesen elolvashatja. Sőt: ha valakit az eredeti, 1896–1910-es kiadás érdekelne, az fellelheti például a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban (de más, nagyobb könyvtárakban is), illetve vidéki városok egyetemi könyvtáraiban.

Az újrakiadásra fordítani kívánt 600 milliós összeg már csak azért is számít magasnak, mert például 2016-ban a teljes magyar könyvkiadás számára elérhető támogatások összege 700 millió forint volt.

Lapunk tavaly kérdezte Lázár Jánost egy kormányinfón arról, miért szükséges Borovszky Samu ingyen elérhető enciklopédiájának újbóli kiadására 600 millió forintot költeni. A miniszter érdeklődésünk hatására megvizsgálta az ügyet, majd úgy nyilatkozott róla: „Mindenki azt mondta, hogy ez a reális.” Majd úgy folytatta: „azóta támogató e-maileket is kaptam, hogy ezt valóban újra kell nyomtatni.” Szerinte „az ár és a döntés is helyes volt”, nem túl magas a költség. Ugyanakkor információink szerint bár a tárca nem verte nagy dobra, végül belátták, nem lenne értelme egy online is olvasható enciklopédia újranyomásának, így elálltak a kiadástól, ám a feladat végül tavaly ősszel a külügyhöz került.

A hivatalos kommunikáció mással indokolta, miért nyerte meg a külügy a kiadás jogát. A tárca lapunkhoz eljutott január végi tájékoztatásában az áll, hogy a feladatot azért rendelték hozzájuk, mert a kiadvány nagyobb része külföldre kerül. Válaszukból az is kiderült, miért tartják fontosnak az enciklopédiasorozat ismételt kiadását. Mint írták: a kötetek „máig érvényes és megkerülhetetlen forrásként mutatják be a történelmi Magyarország gazdaságát, természetrajzát, történelmét, kultúráját és társadalmi fejlődését”. „A sorozat értékét és használhatóságát bizonyítja, hogy nehezen fellelhető példányai napjainkban igen magas áron kelnek el, és folyamatos a kereslet irántuk” – írták. Amikor lapunk tavaly megkérdezte az enciklopédiasorozat teljes hasonmás díszkiadását akkor egyedüliként előállító Pytheas Könyvmanufaktúra egyik vezetőjét, ő arról beszélt:

a sorozat nyilván nem tömegtermék, a történelmi témákra kíváncsiakat és gyűjtőket szokott érdekelni.

A sorozatot elsősorban a szomszédos országok magyar közösségeinek szervezetei, oktatási intézményei, könyvtárai, egyházai kapják majd meg. „További felhasználói kört jelent Magyarország világszerte bővülő külképviseletei hálózata, ezen belül is kiemelten a külföldi magyar kulturális intézetek, valamint a kulturális és oktatási területen tevékenykedő szakdiplomaták, lektorok”. Hozzátették: több kontinensen működnek hungarológiai intézetek, egyetemi magyar tanszékek – amelyek szintén is kapnak sorozatból, hasonlóan azokhoz a nagy külföldi könyvtárakhoz, amelyek magyar gyűjteménnyel rendelkeznek. Sőt, „természetesen” hozzájutnak a kiadványhoz a magyar oktatási intézmények könyvtárai is.

A külügy válaszában arra is kitért, a 26 kötetből álló alapsorozat egy 27. angol nyelvű összefoglaló kötettel egészül ki, hogy „a tudományos alaposságú Magyarország-monográfia legfontosabb adatai, tényei ne csak a magyar nyelvű felhasználókhoz juthassanak el”. Igaz, a minisztérium maga is elismerte: „korunk követelményeinek megfelelően, a sorozat felhasználóbarát elektronikus változata lehetővé teszi, hogy ez az alapmű bárki számára ismeretforrás legyen”.

a kormány mert nagyot álmodni az enciklopédia kapcsán: az összesen 27 kötetet tartalmazó kiadványból egyenesen 4200 (!) hasonmás sorozat készül.

Ezzel kapcsolatban megjegyezték: a bruttó 600 millió forint értékű projekt a 2018-ban „Magyarország legnagyobb szabású könyvkiadási vállalkozása”. A KKM a megvalósítással a Méry Ratio Hungary Kft.-t bízta meg „magas minőségű referenciáira – köztük például a 2012-ben megjelentetett és hasonló volumenű Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című 21 kötetes sorozat kiváló reprintjére – alapozva”. A kormány által biztosított keretből gazdálkodva a környező országokban működő nagykövetségek és konzulátusi missziók egyébként közvetlenül kötöttek megállapodást a kiadóval. Azt követően, hogy aláírták a szerződéseket, előlegként a költségek 35 százalékát, azaz 210 millió forintot már át is utaltak a kiadó számlájára 2017. december 27-én.