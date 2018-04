Mégis visszalép az MSZP–Párbeszéd belvárosi jelöltje az LMP javára

„Egyoldalúan visszalép” az MSZP–Párbeszéd jelöltje, V. Naszályi Márta a budapesti 1. számú választókerületben (az V. és az I. kerület, illetve a VIII. és a IX. kerület egy kis része) az LMP-s Csárdi Antal javára – jelentette be szerdán Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Karácsony megköszönte neki, illetve a Csepelen és Soroksáron az együttes Szabó Szabolcs javára visszalépő Bangóné Borbély Ildikónak is, hogy „a kormányváltás érdekében győzelemre esélyes jelöltként is hajlandóak” voltak visszalépni.

V. Naszályi visszalépésének már kedden híre ment egy, az LMP és az MSZP közti megállapodás részeként, amelyben egyebek mellett a belvárosi és a csepeli körzet is szerepelt (utóbbiban az LMP lépett volna vissza Bangóné javára). Ezt azonban Karácsony, majd maga V. Naszályi is kacsának minősítette. Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje e helyett a megállapodás helyett három körzetet ajánlott fel az LMP-nek, cserébe ennél jóval több LMP-s visszalépésért.

Korábban a belvárosi választókerületben visszalépett Juhász Péter, az Együtt, illetve Fekete-Győr András, a Momentum elnöke is. A parlamentbe jutásra esélyes pártok jelöltjei közül így Csárdi Antalnak, jelenlegi LMP-s fővárosi közgyűlési tagnak van a legnagyobb esélye legyőzni a Fidesz–KDNP jelöltjét, Hollik Istvánt (rajtuk kívül a jobbikos Losonczy Pál tekinthető még komolyan vehető jelöltnek).