Megpuccsolhatták Pécs polgármesterét, gyámság alatt Páva Zsolt

Új döntéshozó testület segíti Pécs irányítását – ezzel a címmel jelent meg a pécsi önkormányzat internetes újságjában, a PécsMa.hu-n cikk csütörtökön délután. Az anyagot szemléző Szabad Pécs kiemelte, mindez egyetlen nappal azelőtt történt, hogy – az első magyarországi egyetem alapításának 650. évfordulóján, szeptember 1-jén – Orbán Viktor tervezetten Pécsre látogat.

A Fidesz–KDNP frakciószövetség pécsi városi képviselőcsoportja szerdán döntött arról, hogy a város irányítását immáron egy új, stratégiai kérdésekben a döntéseket előkészítő, de sok esetben döntéshozó elnökség segíti a jövőben – írja a pécsi önkormányzati lap. „A testületnek a polgármesteren és az alpolgármestereken kívül tagja lesz Pécs két egyéni körzetben megválasztott országgyűlési képviselője, Csizi Péter és dr. Hoppál Péter”. A testület elnöke pedig maga Csizi Péter.

„Több feladat lesz, mint eddig volt” – idézi a PécsMa Csizi Péter pécsi országgyűlési képviselőt, akiről a Szabad Pécs azt írja, hogy Bánki Eriknek, a parlament gazdasági bizottsága fideszes elnökének a bizalmasa, s volt pécsi alpolgármester. Minden bizonnyal azért őt szólaltatták meg, mert szerdán este őt választotta elnökévé a pécsi Fidesz–KDNP frakciószövetsége. És azért, mert ez a hír nem jelent, nem jelenthet mást a Szabad Pécs forrásai szerint, mint azt, hogy

Pávát gyakorlatilag megpuccsolták, és hogy valójában mostantól Csizi Péter irányítja a pécsi önkormányzatot.

A Mészáros Lőrinc-féle hatalomátvétel után a Dunántúli Naplótól menesztett újságírók által alapított független pécsi hírportál már régóta úgy értesült, hogy Páva Zsoltnak biztosan mennie kell, vagy legalábbis háttérbe kell vonulnia. Ez a pletyka, számos más forgatókönyv mellett, régóta közszájon forgott a baranyai megyeszékhelyen. A kérdés csak az volt, hogy miként és mikor fog távozni a politika első vonalából Páva Zsolt, illetőleg mennyire gyengíti pozícióját a város csődközeli helyzete, továbbá több közelmúltbéli botrány miatt a politikai ellenfelei, illetve a Fidesz felső vezetése.

Az mindemellett egyértelműnek tűnt, hogy nem lesz polgármesteri lemondás-lemondatás, a választások előtt nem vállalnak egy lehetséges vereséget, egy polgármester-választással járó negatív sajtófigyelmet Pécsett.

Természetesen kerestük mind Páva Zsoltot, mind Csizi Pétert, de nem értük utol őket, és küldtünk kérdéseket a pécsi városházának is, de egyelőre nem jött tőlük válasz.

Az viszont jogi és demokratikus nonszensz, hogy

egy kinevezett tanácsadó-irányító testület, amelyet demokratikus úton senki nem választott meg, vezetők és képviselők mellett/helyett dönthet, vagy érdemben beleszólhat a 150 ezres egyetemi város ügyeibe.

A PécsMa erről úgy ír: a testület célja, hogy „a város kellőképpen helyt tudjon állni a település előtt álló feladatok ellátásában, a pénzügyi kihívásoknak jobban meg tudjon felelni, és a helyi gazdaság megerősödése is új lendületet vehessen”.

A portálnak erről Csizi Péter úgy nyilatkozott: „Új politikai szakasz kezdődik a város irányításában. Közös erővel segíteni a város működését, szorosabbra fűzni a viszonyt a városirányítás és a kormányzati szinten folyó tárgyalásokban oroszlánrészt vállaló parlamenti képviselők között, és sokkal határozottabban bevonni a mindennapok gondolkodásába a város gazdasági és szellemi életének szereplőit.”

Továbbá arról is beszélt, hogy „Európában elkezdődött a 21. század versenye, amely új kihívásokat tartogat a regionális központok, így Pécs számára is. Ha ebben a versenyben sikeresek akarunk lenni, akkor közös gondolkodásra, határozott döntésekre, lépésekre, új megoldásokra van szükségünk. A most megalakult testület ezt hivatott szolgálni. Gyorsan és határozottan lezárni a múltat, akár a gazdasági ügyeket is, és nekilátni a jövőnek, a holnapnak”.

A Szabad Pécsnek nyilatkozó jobbikos önkormányzati képviselő Fogarasi Gábor leszögezte, ez az egész vicc a köbön. Hozzátette, a Jobbik is szerette volna, ha létrejön egy hasonló testület,

de független, valódi szakértőkből, nem pedig azokból, akik alkalmatlanok a feladatra.

Csizi Péter azon kijelentésére pedig, mely szerint „szorosabbra kell fűzni a viszonyt a városirányítás és a kormányzati szinten folyó tárgyalásokban oroszlánrészt vállaló parlamenti képviselők között”, úgy reagált, ettől inkább a jóisten mentse meg a várost, hiszen éppen ők voltak azok, akik ide juttatták Pécset! Ha még szorosabb lesz a kapcsolat, akkor nekünk végünk – fogalmazott Fogarasi.

Páva Zsolt kiskorúsítva lett, gyámsága alá helyezte Csizi Péter – így kommentálta a történteket Szakács László. Az MSZP országgyűlési képviselője szerint

egy ilyen párttestület létrehozása – azon túl, hogy a pártállami időket idézi – egész egyszerűen törvénytelen. Többek között az önkormányzati törvény, a városi szervezeti és működési szabályzat sem teszi lehetővé egy ilyen döntéshozói testület működését.

Ez a „szervezet” nem készíthet előterjesztést, nem hozhat döntést, ahhoz továbbra is csak Páva Zsoltnak, a pécsiek által megválasztott polgármesternek van joga – hangsúlyozta Szakács László.