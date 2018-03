Mégsem kapható a rotavírus elleni oltás

Hiába ígérte néhány hete az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), hogy február végétől lehet majd kapni a rotavírus elleni RotaTeq-oltást, a szülők továbbra sem férnek hozzá a vakcinához – tudta meg a Magyar Nemzet.

Hiába érdeklődtünk több vidéki és budapesti gyógyszertárnál, lehet-e vásárolni az oltóanyagból, mindenhol azt a választ kaptuk, hogy nem, mert országos a hiány. Mindössze egyetlen fővárosi patikában közölték: Németországból tudnak rendelni, de három-négy nap, míg megérkezik, ára pedig – más patikákhoz hasonlóan – tizenötezer forint körül mozog.

Korábban lapunk számolt be arról, hogy átmeneti gyártói probléma miatt országos hiány mutatkozik az oltásból december közepe óta, és a hivatalos tájékoztatás szerint legalább március végéig nem is lehet kapni. Azért nagy probléma ez, mert akik már elkezdték beadatni gyermeküknek a három részből álló oltássorozatot, akár harmincezer forintot is kifizethettek fölöslegesen, ha nem tudják megvásárolni a harmadik vakcinát. Az oltás darabonként tizenötezer forint, a védettséghez hármat kell beadni, ráadásul nyolc hónapos korig.

Kerestük az OGYÉI-t, kértük, reagáljanak a helyzetre, hiszen ezek szerint tévesen közölték, hogy nincs probléma az ellátással, de választ nem kaptunk. Korábban azt írták: Magyarországon a rotavírus-fertőzés megelőzésére két védőoltás, a RotaTeq és a Rotarix kapható; utóbbi gond nélkül beszerezhető. Csakhogy nem tértek ki rá: ez nem segítség azoknak, akik már beadattak gyermeküknek egy vagy két RotaTeqet, egyik ugyanis nem helyettesíthető a másikkal.

Az egyik legtöbb halálesettel végződő kisgyermekkori megbetegedést egyébként éppen a rotavírus okozza világszerte. Magyarországon évente 5-7 ezer gyermek kerül kórházba a köznyelvben csak „hányós-hasmenéses betegség”-ként emlegetett kórokozó miatt, valamint akár 30 ezer otthon kezelt gyermek is érintett lehet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.03.