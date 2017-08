Megszokott metróajtóhiba vagy újabb szabotázs?

Sajnos egy „panda” megint kiszállított ajtóhiba miatt – írta hétfő délutáni Facebook-bejegyzésében a Metróért Egyesület egyik tagja a 3-as metró egyik felújított szerelvényének legújabb meghibásodásáról. Amióta a hatóság előbb kivonatta, majd újra forgalomba helyeztette az orosz járműveket, ez már a második eset, amikor egy „idegen tárgy” volt a baj okozója. Július második felében egy fakockát találtak az ajtó és a metrókocsi fala közé szorulva, most pedig Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója a Hvg.hu-nak azt mondta: azért kellett hétfőn is kiállítani egy szerelvényt a forgalomból, mert az ajtóhibát most is egy oda nem illő – a metróüzemből származó – tárgy okozta. A lapnak a vezérigazgató azt mondta: nem tudni, hogy direkt, vagy véletlenül került oda, netán egy szerelő felejtette ott, de ezt majd a rendőrségi vizsgálat kideríti. Ugyanis akárcsak a Tarlós István főpolgármester által korábban bemutatott fakocka esetében, most is feljelentést tett a BKV-vezér. Az előző ügyben már közérdekű üzem megzavarása miatt a rendőrség már múlt héten elrendelte a nyomozást.

Bolla Tibor a Hvg.hu-nak azt is elmondta: ugyanazzal a metróval volt gond, mint múlt csütörtökön, igaz, akkor semmilyen tárgyat nem találtak, csupán a metróvezetőnél nem működött az ajtók mozgását visszajelző berendezés.

A szakmai körökben a fekete-fehér színe miatt a Távol-Keleten őshonos medvéről, a pandáról elnevezett járművekkel (jelenleg hét ilyen fut a vonalon a már elkészült 13-ból) márciusi üzembehelyezésük óta bajok vannak. Most már jóval 5000 menet fölött járnak, s 32 leállásos, utaskiszállításos eset történt, s ez nem éri el az összes menet egytizedét.

Az orosz Metrovagonmas a múlt héten cserélte le a felújítási projektek vezetőjét, s a szakemberváltástól a hibák megszűnését várták.

A 3-as vonal 222 metrókocsiját azért újíttatja fel a BKV 69 milliárd forintból, mert a kormány a fővárosnak nem engedélyezte új járművek vásárlását. Az önkormányzat hitelből, illetve saját forrásból finanszírozza a beruházást.