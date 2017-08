Megszólalt a kórház a mogyoróallergia miatt lebénult tévés ügyében

A Péterfy Sándor utcai kórház osztályvezető főorvosa szerint annak ellenére alakult ki Amy May Shead-nél gégeödéma, hogy az első tünetek jelentkezésekor a nő beadta magának az injekciót.

Három évvel ezelőtt járt Budapesten Amy May Shead egykor sikeres tévés producer, aki egy helyi étteremben kapott ételtől kialakult súlyos allergiás roham miatt oxigénhiányos állapotba került és lebénult. Noha a nő előzetesen jelezte az étterem alkalmazottainak, hogy a mogyoróallergiás, a rendelt ételtől rosszul lett, és súlyos anafilaxiás sokkban szállították a Péterfy Sándor Utcai Kórházba.

Az intézmény osztályvezető főorvosa a Blikknek felidézte a három évvel ezelőtt történteket. Rácz Edit szerint a mentők nagyon hamar kiértek, újraélesztették a hölgyet, de a kórházba már tág pupillákkal és kapkodó légzéssel érkezett.

A gégeödéma, amely az agykárosodással járó oxigénhiányt okozta, annak ellenére alakult ki, hogy az első tünetek jelentkezésekor a nő beadta magának az injekciót. A főorvos elmondta, légcsőmetszést végeztek nála és antibiotikumot kapott, bíztak a felépülésében.

A kórházban mesterséges kómában tartották, több hét telt el, mire szállítható állapotba került. Rácz Edit szerint a nő szülei később rendszeresen beszámoltak az állapotáról és fotót is küldtek, hol tart lányuk a rehabilitációban.

Amy May Shead azóta is kerekesszékben él, beszédre is képtelen, pislogással kommunikál, állandó ellátásra szorul. Szüleivel a napokban abban a tévéműsorban szerepelt, amelynek korábban a munkatársa volt.