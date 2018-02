Megszólalt a lemigránsozott orvos, aki szinte egyedül látja el a gyerekosztályt

– Migránshiszti – így minősítette kollégáját Bohus Péter, a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház patológus főorvosa, mikor tudomására jutott, hogy Abdul Gafor Faris távollétében kényszerűségből leállt az általa vezetett gyermekosztály. Ugyan a felmondásról szóló kezdeti pletykák nem igazolódtak be – erre alapozhatta Bohus is véleményét –, az a súlyos tény viszont igen, hogy a megbízott osztályvezető mellett a kórháznak nincsen olyan orvosa, akivel vállalni tudnák a fekvőbeteg gyerekek ellátását. A közel 15 ezres kisváros gyerekeit a 80 kilométerre található miskolci megyei kórházban fogadták három napig, amíg az orvos hiányzott.

– Számomra a legfontosabb a gyerekek gyógyítása, az ilyen ügyekkel igyekszem nem foglalkozni – válaszolta tömören a Magyar Nemzetnek Abdul Gafor Faris, mikor kollégája őt migránsozó kijelentéseiről kérdeztük, aki érzékelhetően próbált uralkodni érzelmein. A kórház egy korábbi közleményéből kiderült, hogy az orvos nem mondott fel, csupán családi okokra hivatkozva nem dolgozott a kérdéses napokon. Kollégájáról semmilyen véleményt nem kívánt megfogalmazni, inkább az igazgatósághoz irányított minket. – Most, hogy visszatért, nagyon örülünk, így minden a legnagyobb rendben van – osztotta meg velünk sietve egy nővér, mielőtt elhagytuk volna az osztályt.

Faris közel két évtizede áll a kórház alkalmazásában. Az intézményben kivétel nélkül minden szülő az orvos védelmére kelt, mikor a vele történtekről érdeklődtünk.

Az Erzsébet-kórház Sátoraljaújhelyen Magyar Nemzet

– Megrémültem, mikor megtudtam, hogy nem fogadnak gyerekeket. Könnyelmű beszéd az, hogy közel van Miskolc, főleg ilyen ítéletidőben – mondta egy középkorú nő, aki kisebbik gyereke miatt várakozott szakrendelésre. Szerinte felháborító, hogy az elismert, kedvelt, a gyerekekkel nagyon kedves orvost ilyen méltatlanul támadják.

– Örülnünk kellene, hogy van, nem pedig elüldözni innen ilyen beszéddel – mondta lapunknak egy apa, aki terápiára hozta fiát a kórházba. Hozzátette, hogy az országhatárnál fekvő városba nagyon nehéz az orvosokat csábítani, kevesen vállalnak a környéken munkát, inkább vigyáznia kellene rá a kórháznak. Elmondta, hogy a kórházba rendszeresen járnak a határon túli magyarok mellett szlovákok is.

– Ha néhányaknak kényes egy húsz éve itt dolgozó, nem magyar származású orvos, akkor azokhoz mit szólnak? Baromság az egész! – vetette közbe a férfi felesége.

Szerettük volna megkérdezni Bohus Pétert, hogy miért minősítette „migránshisztinek” kollégája személyes okokkal indokolt távollétét, ám ma a főorvos betegség miatt nem vette fel a munkát, így a kórházban sem állt lapunk rendelkezésére, írásbeli kérdéseinkre pedig nem reagált.

A kórházban helyettesítésekkel és átszervezéssel hosszabb távra sikerült stabilizálni a csecsemő- és gyermekellátás biztonságát, de szükség lenne újabb szakorvosokra – mondta még hétfőn Kovács Lajos megbízott főigazgató. Hozzátette, hogy korábban is történt hasonló eset, ám az akkor nem váltott ki sajtóvisszhangot. Kedden a helyszínen, illetve telefonon is szerettük volna megkérdeni a főigazgatótól, hogy a mostani „migránshisztis” megjegyzéshez hasonlók történtek-e korábban is, illetve hogy tervezik-e a kollégáját nyilvánosan támadó Bohus Péter kijelentéseit kivizsgálni. A kórháznak azonban engedélyt kell kérnie az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy az igazgató bármit is mondhasson, ennek hiányában pedig a főigazgató lapzártánkig nem válaszolt megkeresésünkre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.28.